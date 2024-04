SAMSUNG QE75QN900AATXZT Smart TV 75″ Neo QLED 8K, Ultra HD, Processore Neo Quantum 8K con IA, Quantum HDR, OTS Pro, HDMI 2.1, Wi-Fi, Infinity Screen, Stainless Steel, 2021, Alexa, Google Assistant

6.693,40 €

Descrizione Prodotto

Il migliore Neo QLED

Quantum Matrix Technology Pro

Lo Smart TV Neo QLED 8K si fonda su una tecnologia di controllo della retroilluminazione, che calibra con precisione gli Quantum Mini LED. Ammira dettagli, dai neri più profondi ai bianchi più puri, con un’area di illuminazione 1,5 volte superiore rispetto alla tecnologia Quantum Matrix.

Processore Neo Quantum 8K¹

Al posto di una sola rete neurale per l’analisi dei dati visivi, il processore Neo Quantum 8K del TVsfrutta i dati generati da 16 reti neurali per migliorare ogni più piccolo dettaglio dei tuoi contenuti 8K.

Quantum HDR

La tecnologia Quantum HDR definisce un nuovo standard in termini di ricchezza di dettagli e luminosità, per una resa cromatica più ricca e accurata e un contrasto più profondo con dettagli nitidi. La mappatura tonale dinamica di HDR10+ regola colori e contrasti di ogni singola scena, per poter apprezzare ogni minima sfumatura.² ³

La vera risoluzione 8K

Il televisore del futuro. Accedi a un nuovo livello di risoluzione e lasciati trasportare in una nuova dimensione della realtà grazie a schermi di grandi dimensioni. Scopri la potenza di ogni singolo frame con un livello di nitidezza di 33 milioni di pixel per una risoluzione quattro volte la qualità 4K.⁴

8K AI Upscaling

Grazie al machine learning, il potente Processore Neo Quantum 8K innalza lo standard di riproduzione di vari tipi di fonti e risoluzioni alla qualità 8K. Il sistema AI Upscaling crea consistenze perfette, contrasti realistici e riduce le imperfezioni pixel per pixel, per un risultato assolutamente realistico.⁵

100% di volume colore con Quantum Dot

La tecnologia Quantum Dot regala le immagini più belle di sempre. Con il 100% di volume colore, Quantum Dot cattura la luce e la trasforma in colori mozzafiato che conservano tutto il loro realismo a ogni livello di luminosità.⁶

Anti-riflesso

Non lasciare che la luce del sole interrompa la visione pomeridiana della partita o che riflessi di luce rovinino la visione notturna del tuo film preferito. Grazie all’acclamata tecnologia anti-riflesso dei televisori Samsung, potrai goderti la visione da qualunque punto della casa senza che la luce sia una fonte di disturbo.

Ultra Viewing Angle

Ammira ogni dettaglio da qualsiasi angolazione. Scegli un posto qualunque nella stanza: con Ultra Viewing Angle avrai immagini sempre uniformi, anche di lato al TV.⁷

Object Tracking Sound Pro (OTS Pro)

Immergiti più in profondità in un’esperienza di ascolto proveniente da tutti gli angoli del TV, centro incluso, senza perderti nessun dettaglio.

Q-Symphony

Lasciati avvolgere da un suono perfettamente armonizzato: grazie a Q-Symphony, gli altoparlanti di TV e soundbar funzionano all’unisono per un migliore effetto surround.⁸

Infinity Screen

Spingi al limite la tua esperienza di visione con una cornice praticamente invisibile. Il TV 85 pollici Samsung presenta bordi neri pressoché inesistenti e un telaio ultrasottile per eliminare ogni tipo di distrazione e regalarti un’esperienza di visione totalmente immersiva.

Infinity One Design

Non rinunciare all’eleganza per un’esperienza di visione realmente immersiva Lo splendido Infinity One Design ti regala una visione di livello superiore con un profilo incredibilmente sottile.

Slim One Connect

Qualunque sia la soluzione di installazione, la Slim One Connect riduce al minimo l’ingombro di cavi del televisore.

Motion Xcelerator Turbo+

Cattura tutti i nemici, anche a velocità ultra-elevate. Grazie a migliorie nell’azione di gioco fino a 4K e 120 Hz di Refresh Rate, puoi goderti incredibili partite sul tuo TV con la massima fluidità, senza ritardi né effetto mosso.

FreeSync Premium Pro

Grazie alla tecnologia FreeSync Premium Pro AMD, vivrai un’esperienza di gaming senza tearing né stuttering, oltre che una perfetta combinazione di prestazioni fluide, straordinarie immagini HDR e bassa latenza, per una performance destinata alla vittoria.

Multi View

Guarda contemporaneamente e sullo stesso schermo i contenuti di TV e smartphone. Che siano i risultati della partita in tempo reale o video tutorial per le tue sfide di gaming, basta collegare il telefono in modalità multischermo, in un attimo come mai prima d’ora.⁹

¹ L’esperienza visiva può variare in base alle tipologie di contenuto e formato. L’upscaling potrebbe non essere applicabile alla connessione PC e alla Modalità Gioco.

² La gamma di luminanza di Quantum HDR è basata su standard di test interni ed è soggetta a modifiche in base alle condizioni di visione o alle specifiche.

³ QN900A 65’’: Quantum HDR 48x

⁴ La vera risoluzione 8K è definita come una risoluzione di 7.680 x 4.320 pixel. Contenuti originali in 8K basati sull’attuale standard di decodifica, connettività e streaming 8K. Gli standard futuri e di soggetti terzi non sono garantiti o potrebbero richiedere l’acquisto di dispositivi/adattatori aggiuntivi.

⁵ L’esperienza di visione può variare a seconda della tipologia e dei formati dei contenuti. Il sistema “8K AI Upscaling” non si applica alla connessione PC e alla Modalità Gioco.

⁶ 100% di volume colore misurato in Movie Mode e nello spazio colore DCI-P3, da VDE.

⁷ Non disponibile sul modello QN90A 50″

⁸ Q-Symphony è disponibile solo con le soundbar compatibili. Verificare la compatibilità di Q-Symphony nelle specifiche di prodotto della soundbar.

⁹ Disponibile su smartphone con sistema operativo Android OS e iOS.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 165,48 x 32,05 x 101,66 cm; 41 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 1 aprile 2021

Produttore ‏ : ‎ Samsung

ASIN ‏ : ‎ B09B2978DB

Numero modello articolo ‏ : ‎ QE75QN900ATXZT

Perfetto nei minimi dettagli: tecnologia Quantum Matrix Pro con gli innovativi Mini LED per bianchi più brillanti e neri più profondi.

Processore Neo Quantum 8K: straordinarie immagini in 8K grazie all’intelligenza artificiale di un processore davvero rivoluzionario.

Visione infinita: con Infinity Screen, il bordo del TV quasi invisibile e la cornice ultrasottile spingono l’esperienza visiva oltre ogni limite.

Object Tracking Sound Pro: il suono al passo con l’azione, per non perdersi nessuna sfumatura di musica, dialoghi ed effetti speciali.

Pronto per lo Switch Off: questo TV è già predisposto a ricevere il Digitale Terrestre 2.0.