Samsung pronta a sfogliare la sua nuova gamma di Galaxy Tab S10 e ci sono novità

Samsung si prepara a lanciare in tempi brevi la sua nuova generazione di tablet di fascia alta, anche se non ci sono ancora notizie ufficiali sulla data di uscita.

Tuttavia, grazie a un leak trapelato da una pagina di supporto ufficiale per il Galaxy Tab S10+, è possibile capire come manchi poco all’annuncio dei nuovi dispositivi.

Anche l’arrivo del prossimo Galaxy S24 FE è stato anticipato da una pagina del supporto ufficiale. Lo stesso è accaduto in queste ore, sul sito web ufficiale dell’azienda nel Regno Unito, per il Galaxy Tab S10+.

Il nuovo dispositivo è stato individuato dal portale 91Mobiles sul sito web ufficiale dell’azienda, attraverso i numeri di modello SM-X820 e SM-X826B. Molto probabilmente, la differenza tra i due risiede nella presenza del Wi-Fi su uno e della connettività cellulare sull’altro. Il sito non ha rivelato per il momento altre specifiche chiave, o informazioni in merito al design o al prezzo. Al di là di ciò, il sito web di Samsung non ha rivelato altri dettagli chiave come le specifiche, il design o il prezzo. Ma conferma che il suo lancio è dietro l’angolo.

La nuova serie sostituirà la precedente gamma di tablet premium della casa Sud-Coreana, nota come Galaxy Tab S9. Sino ad oggi, sono stati tre i modelli commercializzati, ma con la nuova serie le cose potrebbero cambiare. Infatti, dovrebbero essere annunciate solo le versioni Galaxy Tab S10+ e Galaxy Tab S10 Ultra, a discapito del modello base, quindi il Galaxy Tab S10 che non vedrà la luce.

Sempre negli ultimi giorni, la rete ci ha offerto una panoramica dei due device, con un focus sull’estetica, con il modello Plus, anticipato nella colorazione Silver e con le sue due fotocamere posteriori sul retro. La certificazione 3C in Cina ha inoltre confermato il supporto della serie alla ricarica rapida cablata da 45W. Grazie invece ad una piattaforma di benchmark si è riusciti a risalire al SoC che alimenterà i due tablet.

Sia il Galaxy Tab S10+ che il Galaxy Tab S10 Ultra saranno dotati del MediaTek Dimensity 9300+. C’è ancora una possibilità che il modello Ultra possa fare affidamento sullo Snapdragon 8 Gen 3, ma al momento si tratta solo di indiscrezioni. Ancora qualche giorno e ne sapremo certamente di più.