Samsung presenterà uno smartphone pieghevole a doppia articolazione

Samsung prevede di lanciare il suo primo smartphone pieghevole a doppia cerniera nella seconda metà di quest’anno. Negli ultimi anni, l’azienda ha presentato prototipi di dispositivi a doppia piega, generando interesse tra appassionati ed esperti. Questa novità rappresenta un avancamento significativo verso un dispositivo versatile. A differenza di alternative come quella di Huawei, il nuovo smartphone si ripiegherà due volte verso l’interno, formando una “G”, il che comporta vantaggi come una maggiore durabilità e un utilizzo più comodo.

Quando chiuso, lo smartphone assumerà l’aspetto di un normale dispositivo, diventando un tablet con uno schermo ampio quando aperto. Non è ancora confermata la presenza di un display esterno. La complessità tecnologica del dispositivo sarà senza precedenti, con un display pieghevole fornito da Samsung Display. Questo smartphone non solo avrà un design innovativo, ma integrerà anche sistemi software che ottimizzeranno le modalità d’uso: piegato, parzialmente aperto e completamente aperto.

In termini di componentistica, il nuovo dispositivo avrà più parti rispetto agli attuali modelli pieghevoli, richiedendo progettazione e materiali di alta qualità per garantire funzionalità e affidabilità. Optando per non includere una fotocamera sotto il display, Samsung si focalizzerà sulla qualità fotografica e sull’estetica. Inoltre, i sistemi di cerniera sono in fase di test con fornitori come FineMtech, KH Vatec e Huanli, per assicurare un movimento fluido e duraturo.

Il prezzo dello smartphone sarà probabilmente elevato, posizionandosi nel segmento premium del mercato, e promettendo di combinare innovazione, funzionalità e alta qualità costruttiva. La produzione iniziale è prevista in meno di 300.000 unità, riflettendo una strategia di monitoraggio della risposta del mercato e ottimizzazione produttiva. Questa tiratura limitata è connessa alla complessità costruttiva del dispositivo.

Il lancio del nuovo smartphone è atteso accanto ai Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7. Il suo successo dipenderà dalla qualità costruttiva e dalle funzionalità esclusive offerte. Infine, la capacità della supply chain di Samsung di adattarsi sarà cruciale, considerando le specifiche dei componenti critici. L’insieme di produzione, innovazione e strategia di lancio rappresenta un passo importante nell’evoluzione dei dispositivi mobili, rafforzando il dominio di Samsung nel settore dei telefoni pieghevoli.