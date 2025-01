Samsung presenta una lavagna elettronica con intelligenza artificiale

Al Bett 2025, Samsung ha presentato il nuovo display interattivo WAFX-P, una lavagna smart progettata per trasformare le aule tradizionali in ambienti di apprendimento più intelligenti grazie all’intelligenza artificiale e all’AI Assistant di Samsung. La WAFX-P è disponibile in tre dimensioni (65, 75 e 86 pollici) e offre una luminosità di picco di 450 nit. Equipaggiata con un processore octa-core, 16 GB di RAM e 128 GB di SSD, include anche un’unità di elaborazione neurale (NPU) capace di eseguire 4,8 trilioni di operazioni al secondo.

Le principali funzionalità includono: Circle to Search, per ricerche rapide; AI Summary, che genera automaticamente riassunti delle lezioni; e trascrizione in tempo reale per aiutare gli studenti nella revisione. Dispone di una fotocamera 4K, microfono e altoparlanti da 20 W. Il sistema operativo Android 15 offre strumenti produttivi e di apprendimento come Smart Note-On e File Converter, oltre alla compatibilità con Google Classroom e Google Drive, facilitando l’accesso ai materiali didattici.

Attualmente, Samsung non ha fornito informazioni relative alla disponibilità e al prezzo di vendita di WAFX-P, che si prevede sarà destinato a scuole di ogni grado. L’azienda ha anche confermato il supporto per i display interattivi di generazione precedente della serie WAF 2024, che riceveranno nuove funzioni dell’AI Assistant, fornendo così un’opportunità per tutti gli istituti scolastici di accedere a strumenti per l’apprendimento innovativi.