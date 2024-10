Samsung presenta la Edizione Speciale del Galaxy Z Fold

Samsung ha recentemente lanciato in Corea del Sud il nuovo Galaxy Z Fold Special Edition, una versione potenziata del suo smartphone pieghevole di punta. Questa edizione introduce miglioramenti significativi rispetto ai modelli precedenti, in particolare per quanto riguarda schermo, fotocamera e design.

Il Galaxy Z Fold Special Edition presenta display superiori, con uno schermo esterno LTPO AMOLED 2X di 6,5 pollici, in aumento rispetto ai 6,3 pollici del Z Fold6, e un formato aggiornato di 21:9 che rende l’esperienza d’uso simile a quella di uno smartphone tradizionale. Lo schermo interno cresce a 8 pollici con un rapporto di aspetto di 10:9. Entrambi i display offrono una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e lo schermo esterno è protetto dal robusto Gorilla Glass Victus 2. Nonostante le voci sull’adozione del Ultra Flexible Glass (UFG), Samsung non ha confermato l’uso di questa tecnologia, preferendo probabilmente l’Ultra-Thin Glass (UTG).

In termini di prestazioni, il Galaxy Z Fold Special Edition è equipaggiato con il potente processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, abbinato a 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Il dispositivo supporta anche la connessione Wi-Fi 7, una novità rispetto al modello precedente. La parte software è gestita da One UI 6.1.1, basata su Android 14, che offre funzionalità integrate di Galaxy AI. Samsung ha promesso sette anni di aggiornamenti software, un vantaggio significativo per gli utenti che cercano longevità.

Una delle principali novità è il comparto fotografico, con l’introduzione di una fotocamera principale da 200 Megapixel, in grado di garantire scatti ad alta risoluzione e qualità. La batteria rimane di 4.400 mAh, supportando una ricarica rapida cablata di 25W e wireless di 15W.

Il Galaxy Z Fold Special Edition sarà disponibile esclusivamente in Black Shadow nella Corea del Sud, al prezzo di KRW 2.789.600, circa 2.028 dollari o 1.868 euro. Al momento non sono previste versioni internazionali, e il dispositivo potrebbe essere lanciato solo in Cina con il nome di Galaxy W25.