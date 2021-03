Ecco i nuovi smartphone di fascia media di Samsung, con i quali l’azienda sudcoreana tenterà ora di recuperare un po’ di quel terreno perduto negli ultimi tempi. I nuovi modelli della serie Galaxy A, A52, A52 5G e A72, puntano tutto o quasi sulle fotocamere. Stando alle caratteristiche le quattro posteriori sembrano essere molte simili a quelle montate sulle versioni meno costose dell’Galaxy S21, con il sensore principale da 64 megapixel, mentre per quanto riguarda l’anteriore si arriva a ben 32 megapixel.

Il display però, da 6,5 pollici sui due A52 e da 6,7 sull’A72, a differenza di quelli dei top di gamma sono solo full hd +. Dei super amoled con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz per il Galaxy A52 5G e da 90 Hz per Galaxy A52 e A72. La ram invece è di 6Gb, lo spazio di archiviazione tocca i 128Gb e il processore impiegato per il mercato europeo è un equivalente dello Snapdragon 720G anche se leggermente meno veloce. La batteria infine è da 4.500 mAh sugli A52 e da 5.000 mAh sull’A72.

Insomma, caratteristiche di medio livello oggi come oggi offerte da diversi altri smartphone. Basti pensare al 10T Pro 5G di Xiaomi che ora costa 476 euro e per certi versi e sensibilmente più potente, oppure al OnePlus 8T, allo Zenfone 7 di Asus o ancora all’Oppo Find X2 Neo che quasi identico all’8T.

Non avendoli provati è difficile dire come i tre nuovi A si comportino all’atto pratico, anche considerando l’affidabilità non sempre impeccabile dei modelli del passato di questa serie. Ma se ci fermiamo alle specifiche, sono telefoni che per un uso normale dovrebbero andare più che bene, con l’aggiunta di una macchina fotografica di ottima qualità che permette di registrare anche video in 4K. La nuova serie Galaxy A è disponibile in quattro colorazioni (viola, blu, bianco e nero), a prezzi che vanno dai 379,90 dell’A52, per passare ai 459,90 euro dell’A52 5G e arrivare ai 499,90 euro per l’A72.