Samsung, nuovo SSD portatile grande come una carta di credito

Samsung Electronics ha annunciato l’uscita dell’ultimo modello della serie T, l’unità a stato solido portatile (SSD) T9. “Con i progressi delle foto ad alta risoluzione e la crescente popolarità dei video 4K, i professionisti che creano contenuti si trovano ora a dover trasferire frequentemente grandi quantità di dati”, ha dichiarato Hangu Sohn, Vice Presidente del Memory Brand Product Biz Team di Samsung Electronics. “Il T9 offre ai professionisti una soluzione per migliorare la gestione dei dati e Samsung continuerà a fornire soluzioni di memoria ottimizzate che consentano ai professionisti di concentrarsi pienamente sul raggiungimento del proprio potenziale creativo”. Il T9 offre una velocità massima di lettura/scrittura sequenziale di 2.000 megabyte al secondo (MB/s) sull’interfaccia USB 3.2 Gen 2×2. Circa due volte più veloce del precedente modello T7, questa velocità consente agli utenti di trasferire un video Full HD da 4 gigabyte (GB) in quasi due secondi. Il T9 è inoltre dotato di cavi USB Type C-to-C e USB Type C-to-A.

Il T9 è disponibile in tre diverse opzioni con capacità di 1 terabyte, 2TB e 4TB, l’unità consente di completare trasferimenti rapidi e frequenti, fornendo al contempo un’ampia capacità di archiviazione per grandi volumi di dati. Le sue dimensioni compatte, simili a quelle di una carta di credito, consentono ai creator di portare con sé la propria ispirazione ovunque vadano, limitando al minimo il proprio processo creativo. Il software Samsung Magician offre agli utenti un’esperienza ottimizzata grazie a funzioni quali benchmark delle prestazioni, funzioni di sicurezza, aggiornamenti del firmware e controllo dello stato di salute in tempo reale. L’aggiornamento del firmware è una funzione importante per i prodotti di memoria e il software Magician è pronto a risolvere qualsiasi problema che potrebbe verificarsi sul campo. Con la nuova versione 8.0, rilasciata a settembre 2023, tutti i software Samsung, come data migration, il software PSSD, card authentication tool, saranno integrati nel software Magician e la gamma di sistemi operativi supportati sarà ampliata, per la comodità degli utenti Windows, Mac e Android. Il T9 sarà disponibile per gli utenti a livello globale dal 3 ottobre 2023 al prezzo di 169,99€ per il modello da 1 TB, 279,99€ per il modello da 2 TB e 519,99€ per il modello da 4 TB.