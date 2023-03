Samsung, nuovi Galaxy di fascia media: A54 e A34

Samsung Electronics ha presentato due nuovi smartphone di fascia media, Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G. “Le esperienze mobile di ultima generazione sono sempre più essenziali per la vita di tutti i giorni”, ha dichiarato TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “Grazie ai continui miglioramenti apportati alla serie Galaxy A, un numero sempre maggiore di persone in tutto il mondo può usufruire delle nostre rivoluzionarie innovazioni”. Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G offrono l’AI di Samsung e la funzionalità Nightography per le foto, e A54 ha anche una fotocamera frontale da 32MP, contro i 13 dell’A34.

Entrambi i dispositivi sono dotati di display Super AMOLED, da 6,4 pollici su Galaxy A54 5G e da 6,6 pollici sul Galaxy A34 5G. Entrambi i display sono stati ottimizzati per garantire visibilità all’aperto, anche in piena luce solare, con Vision Booster potenziato e refresh rate di 120 Hz. Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G garantiscono inoltre fino a quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza. Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G consentono agli utenti di accedere al menu Sicurezza e privacy, che consente di controllare il tracciamento dei dati da parte delle app e di interrompere in modo semplice la raccolta di dati non desiderata. Quando gli utenti desiderano condividere file importanti che contengono informazioni sensibili o personali con il massimo livello di privacy e controllo, possono scegliere la funzione Private Share. Ciò consente agli utenti di condividere i file solo con i destinatari prescelti, entro limiti di tempo prestabiliti e con gli screenshot disabilitati.

Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G sono inoltre compatibili con l’ecosistema Samsung Galaxy per offrire una connettività senza interruzione tra i dispositivi. Galaxy A54 5G sarà disponibile in quattro colorazioni: Lime, Graphite, Violet e White. Galaxy A34 5G sarà disponibile in quattro colorazioni: Lime, Graphite, Violet e Silver.Sia Galaxy A54 5G che Galaxy A34 5G saranno disponibili in Italia dalla seconda metà di marzo a partire da 499,90€ per A54 5G, e a partire da 399,90€ per A34 5G.