Samsung ha ufficialmente presentato con un evento online la nuova generazione di Galaxy S, in tre modelli: S22, S22+ e S22 Ultra. Il display di S22 è da 6.1 pollici, mentre quello di S22+ è da 6.6. Simili nel design al modello precedente, i due smartphone hanno una fotocamera principale da 50 megapixel con un sensore del 23 per cento più largo rispetto a S21, alla quale si aggiungono la telescopica da 10MP con zoom ottico 3x, e una 12MP grandangolare. La fotocamera anteriore è la classica 10MP presente anche nello scorso modello. Entrambi i telefoni supportano nuovi funzioni fotografiche messe a punto da Samsung, come una modalità notturna ancora più efficace e l’Auto Framing che riesce a mettere a fuoco fino a dieci soggetti in un’inquadratura. Le fotografie in modalità ritratto dovrebbero avere un effetto più naturale grazie all’intervento dell’intelligenza artificiale, che permetterà ad esempio a capelli e peli di animali di non essere “fusi” con la sfocatura dello sfondo.

Galaxy S22 e S22+ sono i primi smartphone di Samsung con una cornice in alluminio per essere più resistenti, e sono i primi dispositivi in assoluto a essere costruiti con vetro frontale Gorilla Victus+. Il retro è ancora in plastica, ma il 20 per cento è realizzato con materiale riciclato da reti da pesca. I colori disponibili sono quattro: verde, nero, bianco e rosa. Il processore interno, che in Europa sarà un Exynos 2200 mentre in USA è uno Snapdragon 8 Gen 1, è realizzato con processo a 4 nanometri ed è affiancato da 8GB di RAM. Lo schermo è un AMOLED con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz, con luminosità massima aumentata a 1300 nits (1750 su S22+) e supporto all’HDR. Le batterie sono più piccole rispetto alla generazione precedente, 3700mAh per S22 e 4500mAh per S22+, in virtù dell’ottimizzazione del software e dell’introduzione della ricarica veloce a 45W su S22+ (25W su S22 base). Entrambi i dispositivi saranno disponibili il 25 febbraio: Galaxy S22 con prezzi a partire da 879 euro e S22+ a partire da 1.079 euro, tutti e due con lo storage minimo di 128GB.

Processore Exynos 2200 anche su Galaxy S22 Ultra, con connessione WiFi 6E e Bluetooth 5.1. Ereditando la filosofia e le funzioni del Galaxy Note, questo S22 Ultra è dotato di alloggio per S Pen, inclusa nella confezione. Lo schermo dell’Ultra è grande 6.8 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 240Hz. La risoluzione è più alta dei modelli base, visto che il display è QHD+. La luminosità di massima è di 1750 nits. La batteria di S22 Ultra è da 5000mAh con ricarica veloce a 45W, che promette 50 minuti di videochiamata con dieci minuti di corrente. Da considerare che l’intera linea S22 non include l’adattatore di rete nella confezione, come già avviene su iPhone da due anni. Samsung ha dichiarato che il supporto software di S22 (l’intera linea) avverrà per quattro generazioni di Android, e che saranno equipaggiati dal giorno uno con Android 12 e One UI 4.1. Anche il modello Ultra sarà disponibile dal 25 febbraio, con prezzi a partire da 1.279 euro in configurazione da 8GB di RAM e 128GB di storage. Samsung offrirà anche una variante con 12GB di RAM e fino a 1TB di hard disk interno. In questo caso, al posto del rosa è disponibile la colorazione burgundy.

Tutti i modelli di Galaxy S22 possono essere già preordinati e per tutti gli acquisti dal 9 febbraio al 10 marzo saranno inclusi nel pezzo gli auricolari Galaxy Buds Pro, che arriveranno a casa di chi registra il dispositivo sul sito Samsung. Sempre entro il 10 marzo è possibile accedere a una super valutazione dell’usato comprando un nuovo modello.