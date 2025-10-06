15.9 C
Samsung Microonde Freestanding 800W + Grill 23L – Nero

Samsung Microonde Freestanding 800W + Grill 23L – Nero

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €107.25

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Samsung MG23F301TCK/ET Microwave Freestanding Healthy Cooking, Microwave + Grill 800 W + 1200 W, 23 L, Black, 49 x 27.5 x 39 cm

Scopri il Forno a Microonde Samsung MG23F301TCK/ET

Cucinare in modo sano non è mai stato così semplice! Con il microonde Samsung MG23F301TCK/ET, potrai preparare piatti freschi e nutrienti in pochi minuti, grazie alle sue 20 modalità di cottura preimpostate. Ideale per chi ama avere frutta, verdura, cereali, pesce e pollame sempre a disposizione, basta premere un pulsante per ottenere risultati deliziosi.

Design Elegante e Funzionale

Il design elegante, con un’accattivante finitura in vetro nero e una maniglia coordinata, conferisce un tocco di stile alla tua cucina. Il pannello di comando è dotato di uno schermo blu e pulsanti argentati che rendono la selezione delle impostazioni di cottura un gioco da ragazzi.

Interni Ceramici di Alta Qualità

La cavità interna in ceramica non solo assicura una pulizia facile grazie alla sua superficie liscia, ma rimane anche immune da scolorimenti causati da residui di cibo. Inoltre, è progettata per essere antibatterica e resistente ai graffi, garantendo una durata superiore.

Risparmio Energetico con la Modalità ECO

Grazie alla modalità ECO, il microonde riduce il consumo energetico anche quando è in standby, aiutandoti a risparmiare sui costi della bolletta. Non solo avrai un ottimo alleato in cucina, ma contribuirai anche a un ambiente più sostenibile.

Vantaggi Pratici

  • Piatti croccanti e gustosi grazie al Crusty Plate che riduce al minimo la perdita di sapore e consistenza.
  • Cottura uniforme grazie al sistema di tripla distribuzione delle onde, per risultati sempre impeccabili.

Perché Aspettare?

Non perdere l’occasione di portare a casa tua un microonde che ti aiuterà a vivere meglio e mangiare sano. Prendi il controllo della tua cucina e inizia a gustare piatti deliziosi da subito!

