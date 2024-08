Samsung lo sta già testando con One UI 7.0

Dopo aver scoperto che il Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe non esistere ed essere sostituito dai modelli “Note”, è arrivata un’altra importante indiscrezione sui nuovi smartphone flagship del colosso coreano. A quanto pare, infatti, i top di gamma Samsung del 2025 sono comparsi nel database degli aggiornamenti OTA di Samsung.

Ciò significa che Samsung ha iniziato i test di One UI 7 anche per i suoi smartphone di prossima generazione. Di nuovo, questa informazione sembra implicare che i lavori sui Galaxy S25 siano decisamente più avanzati del previsto, dal momento che i device si trovano ad uno stadio di sviluppo piuttosto avanzato per essere già ai primi test legati al software.

In parallelo, ricordiamo che Samsung ha posticipato One UI 7 proprio negli scorsi giorni, ritardando così l’aggiornamento ad Android 15 sia per i suoi smartphone di attuale generazione che, presumibilmente, per quelli in arrivo a inizio 2025. GizmoChina riporta che il database OTA di Samsung contiene tre smartphone della linea Galaxy S25, che dovrebbero essere il Samsung Galaxy S25 base, il Galaxy S25 Plus e il Galaxy S25 Ultra (o Note): tutti e tre i dispositivi dovrebbero essere lanciati nel mese di gennaio del 2025.

Il database OTA riporta il numero di modello dei tre dispositivi, che dovrebbe essere SM-S931 per il modello base, SM-S936 per il modello Plus e SM-S938 per il Galaxy S25 Ultra o Note. Tra le altre informazioni leakate sui Samsung Galaxy S25, sappiamo che il loro SoC dovrebbe essere un Exynos 2500 (sui modelli base e Plus) o uno Snapdragon 8 Gen4 di Qualcomm (sul modello Ultra). Inoltre, i Galaxy S25 avranno One UI 7 con Android 15 fin dal day-one, perciò il nuovo sistema operativo dovrebbe fare il suo debutto entro la fine di quest’anno.