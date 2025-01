Samsung lo presenta per la prima volta

Al termine dell’evento Unpacked, Samsung ha presentato un’anticipazione del Galaxy S25 Edge, conosciuto anche come Galaxy S25 Slim. Durante l’evento a San Jose, in California, il nuovo smartphone è stato mostrato, ma senza dettagli ufficiali sulle specifiche. Il dispositivo si distingue per la sua sottigliezza, che sembra essere il suo principale punto di forza. Il design frontale è simile a quello del Galaxy S25+, rendendo difficile notare differenze significative.

La parte posteriore del telefono è caratterizzata da un’isola per la fotocamera di forma ovale che ospita soltanto due sensori, accompagnata da una disposizione circolare per il flash LED. Questa scelta potrebbe riflettere l’obiettivo di Samsung di mantenere il dispositivo quanto più sottile possibile. Si suppone che anche l’iPhone 17 Air di Apple seguirà questa tendenza, con una sola fotocamera posteriore e una forma ancor più snella rispetto al S25 Edge.

Tuttavia, il nome “Edge” non sembra allinearsi con la tradizione, poiché precedentemente si riferiva a smartphone con schermi curvi sui lati, mentre il Galaxy S25 Edge presenta uno schermo del tutto piatto, contraddicendo l’immagine che il termine suggerisce. Ulteriori dettagli sul Galaxy S25 Edge saranno forniti non appena disponibili, ma al momento non è chiaro se e quando questo modello arriverà sul mercato.