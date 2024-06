Samsung Lifestyle TV QE32LS03CBUXZT The Frame QLED Full HD, Smart TV 32″ Matte Display, Art Mode, OTS Lite, Integrato con Bixby e Alexa compatibile con Google Assistant, Black 2023

829,00€ - 779,00€

Descrizione Prodotto

The Frame

Un museo a casa tua

Display Matte

Puoi goderti i contenuti sullo schermo del TV con una visualizzazione nitida e cristallina. Goditi l’arte come arte, la TV come la TV.

Design moderno

Il design moderno ed elegante di The Frame si fonde perfettamente con i tuoi ambienti, per elevare lo stile della tua casa.

Cornice personalizzabile

The Frame offre una varietà di cornici magnetiche personalizzabili in modo da poter scegliere facilmente quella che preferisci e cambiare il colore per adattarlo al meglio al tuo spazio.1

Art Mode

Trasforma The Frame in arte quando non stai guardando la televisione. Non ti stancherai mai di guardare le bellissime opere d’arte dei musei più famosi su The Frame.

Sensore di movimento

The Frame si accende automaticamente per mostrarti le tue opere d’arte preferite quando si accorge che entri nella stanza. Quando lasci la stanza, The Frame si spegne per risparmiare energia.2 3

Sensore di luminosità

Il sensore di luminosità del TV Samsung rileva la luminosità dell’ambiente e regola automaticamente la luce e i colori dello schermo in base alle condizioni di illuminazione esterne, per avere colori sempre fedeli alla realtà.

Slim Fit Wall Mount

La staffa sottile a parete mantiene il TV saldamente installato, in modo che abbia un aspetto favoloso da ogni angolazione. Inoltre, la presenza di un solo cavo grazie alla soluzione One Connect Box aiuta a mantenere lo spazio intorno al TV perfettamente ordinato.⁴ ⁵ ⁶ ⁷

Supporto regolabile in altezza

Imposta The Frame all’altezza che preferisci: sollevalo per fare spazio a una soundbar e ai dispositivi circostanti.⁸ ⁹ ¹⁰

Montaggio a parete con rotazione automatica

Ruota il TV orizzontalmente o verticalmente con il supporto a parete con rotazione automatica, per guardare i tuoi contenuti più amati nel modo che preferisci.¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷

Supporto rotante automatico

Il supporto con rotazione automatica del televisore ti permette di ruotare lo schermo orizzontalmente o verticalmente.¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²²

Studio Stand

Togli The Frame dal muro e posizionalo in qualsiasi punto della casa grazie al cavalletto che eleva il TV facendolo diventare un’opera d’arte. ²³ ²⁴

100% Color Volume con Quantum Dot

La tecnologia Quantum Dot mostra tutte le meravigliose sfumature di colore con un volume cromatico del 100%, che rimane fedele a qualsiasi livello di luminosità.²⁵

Processore Quamtum 4K

Il processore Quantum 4K del televisore offre prestazioni a 360 gradi, ottimizzando in modo intelligente immagini, audio e altre funzionalità per offrirti un’esperienza visiva veramente mozzafiato.²⁶

Eye Comfort Mode

EyeComfort Mode regola automaticamente la luminosità e i colori dello schermo del TV in base agli orari locali di alba e tramonto, per proteggere i tuoi occhi.

Q-Symphony

Lasciati avvolgere da un suono perfettamente armonizzato: grazie alla tecnologia Q-Symphony, gli altoparlanti di TV e soundbar funzionano all’unisono per un effetto sonoro migliorato, senza bisogno di silenziare gli altoparlanti del TV.²⁷

Object Tracking Sound (Dolby Atmos)

Sperimenta le sfumature sonore in ogni scena con l’audio che rileva ogni suono e te lo restituisce in 3D grazie al canale virtuale dagli effetti talmente realistici che ti sembrerà di essere al centro dell’azione.

Smart Hub

Il nuovo Smart Hub mette la cura e la scoperta dei contenuti in primo piano, così puoi dedicare meno tempo alla ricerca e più tempo allo streaming.²⁹

In sintonia con il tuo telefono

Riproduci contenuti in streaming direttamente dal tuo telefono, con l’app SmartThings per Android o AirPlay per dispositivi Apple.³⁰ ³¹ ³² ³³

¹ Cornice personalizzabile venduta separatamente. ² Il sensore di movimento si attiva dopo averlo attivato nelle impostazioni. ³ La presenza dei sensori di movimento può variare in base al Paese. ⁴ La distanza tra la parete e la TV può variare a seconda del tipo di parete e del metodo di installazione. ⁵ Per l’installazione è necessaria una Connect Box. ⁶ Il supporto da parete Slim Fit, One Invisible Connection (5 m) e la One Connect Box sono inclusi con l’acquisto di The Frame. ⁷ One Connect Cable (15 m) venduto separatamente. ⁸ Soundbar venduta separatamente. Le immagini possono differire a seconda del modello di soundbar. ⁹ Il supporto regolabile in altezza non è supportato sul modello The Frame da 32 pollici. ¹⁰ Il campo di regolazione dell’altezza è di 25 mm. Le dimensioni dettagliate possono essere trovate nelle specifiche. ¹¹ Controllare se ci sono sporgenze sulla parete: Sporgenze o aree non livellate interferiranno con la rotazione. ¹² Il cavo nel muro non è supportato: i cavi nel muro causeranno resistenza e interferiranno con la corretta rotazione. ¹³ Non devono essere attaccati altri accessori oltre alla cornice. (es. Web Cam ecc.) ¹⁴ Le immagini sono simulate e solo a scopo illustrativo. ¹⁵ Supporto da parete rotante automatico venduto separatamente. ¹⁶ Il supporto da parete rotante automatico è disponibile solo per schermi di dimensioni 43~65′. ¹⁷ Non devono essere attaccati altri accessori oltre alla cornice. (es. Web Cam ecc.) ¹⁸ Il supporto rotante automatico è disponibile solo per schermi di dimensioni 43~65′. ¹⁹ Il supporto rotante automatico è venduto separatamente. ²⁰ Il supporto rotante automatico può essere installato solo su determinati modelli compatibili. Un elenco di compatibilità può essere trovato nelle specifiche. ²¹ Le immagini sono simulate e solo a scopo illustrativo. ²² Studio Stand venduto separatamente.²³ Studio Stand è disponibile con 50~65″ The Frame. ²⁴ Volume colore 100% misurato secondo lo standard DCI P3, da VDE.²⁵ L’esperienza di visione può variare a seconda del tipo di contenuto e del formato. L’upscaling potrebbe non applicarsi alla connessione PC e alla modalità Gioco. ²⁶ Soundbar venduta separatamente. Le immagini possono essere diverse a seconda del modello di Soundbar. ²⁷ L’audio top-firing è disponibile solo per 85/75/65/55″. ²⁸ I servizi di contenuto e le raccomandazioni possono variare a seconda delle regioni. Prima dell’uso è necessario accettare i termini e le condizioni di Smart Hub e l’informativa sulla privacy. ²⁹ Questo servizio funziona solo quando TV e cellulare sono accesi. ³⁰ Richiede il download e l’installazione dell’app SmartThings. ³¹ Apple e AirPlay sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. AirPlay richiede iOS 12.3 o versioni successive, o macOS 10.14.5 o versioni successive. ³² Apple AirPlay potrebbe non essere supportato a seconda del modello o dell’area geografica.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 2 x 72,73 x 45,19 cm; 5,2 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 12 marzo 2023

Produttore ‏ : ‎ SAMSUNG

ASIN ‏ : ‎ B0BWFPKGMZ

Frame Design e Art Mode: Ammira le più importanti opere d’arte in una cornice unica e personalizzabile

Display Matte: Innovativo pannello per ridurre al minimo i riflessi sullo schermo

OTS Lite: Per un’esperienza sonora immersiva

100% volume colore con Quantum Dot: Un miliardo di sfumature di colore con Quantum Dot

DVB-T2 Tutti i nuovi TV Samsung sono predisposti a ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0, senza bisogno di decoder TV.