Samsung, le previsioni deludenti deludono le attese

Il gigante tecnologico sudcoreano Samsung Electronics ha annunciato che prevede di chiudere il terzo trimestre con profitti inferiori rispetto alle aspettative, un’informazione che ha influito negativamente sulla borsa di Seoul, che ha chiuso con un calo dello 0,46%. Nella sua ultima previsione, Samsung ha comunicato un utile operativo per il terzo trimestre pari a 9,10 trilioni di won, un incremento del 274% rispetto ai 2,43 trilioni di won dello stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, questo risultato è inferiore alle aspettative di LSEG, che stimavano un utile operativo di 11,456 trilioni di won, corrispondenti a circa 7,7 miliardi di dollari. Gli analisti avevano previsto ricavi per un totale di 81,96 trilioni di won, equivalenti a circa 61 miliardi di dollari.

Il vicepresidente di Samsung, Jun Young-hyun, ha chiesto scusa dopo la pubblicazione dei risultati, spiegando che le performance al di sotto delle aspettative sono state influenzate da un calo del settore delle schede di memoria, del quale Samsung è il principale produttore mondiale. Questo calo è stato attribuito a “costi una tantum” e a un aumento dell’offerta sul mercato da parte dei produttori cinesi. La performance delle azioni di Samsung ha risentito di questa notizia, con una perdita dell’1,15% a Seoul, dove il titolo ha chiuso a 60.300 won, equivalenti a circa 40,68 euro.

Questa situazione riflette le difficoltà del mercato, in particolare nel settore dei semiconduttori, che è stato fortemente colpito da un eccesso di offerta e dalla crescente competitività dei produttori cinesi. Le aspettative iniziali per il trimestre erano più ottimistiche, ma le condizioni di mercato e i cambiamenti nelle dinamiche competitive hanno portato a un ribasso delle previsioni. Questo sviluppo mette in evidenza le sfide persistenti che Samsung deve affrontare per mantenere la sua posizione di leadership nel settore tecnologico globale, rendendo cruciale per l’azienda ripensare le proprie strategie aziendali e di produzione in un contesto così volatile.