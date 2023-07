Samsung lancia la nuova serie Galaxy Watch6, funzioni per la salute evolute

Samsung Electronics ha annunciato i nuovi Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic, con display più ampio e una serie di nuove funzioni pensate per la salute “Con i nuovi Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic teniamo fede al nostro impegno volto a rendere accessibili a un sempre maggior numero di persone gli evoluti strumenti per il monitoraggio della salute, rendendoli facilmente disponibili direttamente sul polso dell’utente”, afferma TM Roh, President e Head of Mobile eXperience di Samsung Electronics. “Dal coaching del sonno passando per i consigli sul fitness e al monitoraggio dei dati nutrizionali, Samsung offre all’utente nuove pratiche modalità per essere più consapevole e proattivo nel proprio percorso di salute e benessere, accompagnandolo in ogni momento della giornata”. La serie Galaxy Watch6 è studiata per fornire suggerimenti, input motivazionali e consigli su misura facili da mettere in pratica. Ad esempio, offre un’analisi approfondita dei Fattori di punteggio del sonno , ovvero: durata totale, cicli, ora del risveglio e grado di recupero fisico e mentale. Anche la maggiore personalizzazione delle notifiche sul sonno, sviluppate in collaborazione con la National Sleep Foundation, restituisce ogni mattina un quadro dettagliato di quanto sia effettivamente salutare il riposo dell’utente. Galaxy Watch6 traccia poi la regolarità del sonno, mostrando l’andamento dei ritmi sonno-veglia, e attribuisce all’utente l’Animale Simbolo del Sonno, che rappresenta il proprio pattern di sonno .

La guida al sonno più ottimizzata permette all’utente di mettere a frutto gli insight ricevuti, grazie a istruzioni, consigli e promemoria personalizzati da visualizzare sia al polso sia sullo smartphone associato. Quando è ora di coricarsi, Galaxy Watch6 può contribuire a creare l’ambiente perfetto modificando automaticamente le impostazioni degli elettrodomestici connessi e avviando la Modalità Riposo su smartwatch e telefono per silenziare le notifiche, attenuare la luminosità degli schermi e perfino attivare il nuovo sensore a infrarossi Invisible LED dello smartwatch in modo da fornire preziose informazioni sulla salute senza ulteriori distrazioni luminose. La funzione composizione corporea raccoglie misurazioni fondamentali quali il metabolismo basale, la percentuale di muscolo scheletrico, acqua e grasso corporei, per restituire un’istantanea esaustiva della forma fisica e della conformazione dell’utente. Questo approccio su misura consente di definire gli obiettivi, tenere traccia dei progressi e guidare la persona con consigli personalizzati.

La nuova funzione zone di frequenza cardiaca personalizzate analizza le capacità fisiche individuali e imposta cinque livelli ottimali di intensità della corsa, in modo che gli obiettivi, dal bruciare massa grassa al cardio ad alto impatto, siano stabiliti dall’utente in base alle proprie condizioni. Alle oltre 100 funzioni di tracciamento dell’allenamento già disponibili si aggiunge ora corsa pista, che registra le sessioni su circuito, mentre allenamento personalizzato permette agli utenti di impostare e tracciare il programma di allenamento che desiderano. Il monitoraggio della pressione sanguigna e dell’elettrocardiogramma si arricchisce della nuova funzione notifica di ritmo cardiaco irregolare, che offre all’utente un quadro più completo della sua salute cardiaca, in quanto rileva in background, anche durante il sonno, se la cadenza dei battiti è compatibile con una fibrillazione atriale. Galaxy Watch6 può anche consentire agli utenti di tenere traccia della temperatura della pelle durante la notte, fornendo dati utili anche per il tracciamento del ciclo mestruale. Il rilevamento cadute riesce, invece, a riconoscere una caduta durante l’allenamento, mentre si sta in piedi o anche nel sonno, se per esempio cadiamo dal letto. Una volta identificata la caduta, il dispositivo chiama automaticamente un numero di emergenza o i contatti preimpostati.

Il display più grande del 20% , che consente di visualizzare più testo sullo schermo e ha una tastiera più grande, pur mantenendo dimensioni contenute. Questo display più vivido e con una migliore risoluzione vanta una luminosità di picco di 2.000 nit e, insieme alla funzione di regolazione della luminosità di display Always-On, consente agli utenti di visualizzare senza problemi il quadrante anche in caso di luce solare intensa. Alimentato da un processore e una memoria ottimizzati, il Galaxy Watch6 consente interazioni più fluide e veloci. Galaxy Watch6 e Watch6 Classic sono dotati rispettivamente di una cornice più sottile del 30% e di una ghiera girevole più sottile del 15% .. La serie Galaxy Watch6 presenta nuovi quadranti di tendenza, interattivi e informativi, che sfruttano al massimo il display più grande, mentre con i nuovi cinturini che si cambiano con un clic è ancora più facile creare diversi abbinamenti. La serie Galaxy Watch6 vanta una batteria più potente e un consumo ridotto per supportare il display più ampio e luminoso. Con soli otto minuti di ricarica rapida è possibile disporre di altre otto ore di autonomia, una soluzione perfetta per monitorare il sonno durante la notte.

A partire da questo autunno, gli utenti potranno mantenere la produttività dal proprio orologio usando le nuove app di Google Calendar e Gmail, che saranno disponibili esclusivamente su Wear OS. Potranno anche monitorare più facilmente i progressi di fitness o i dati nutrizionali con gli aggiornamenti di Peloton e MyFitnessPal e, a breve, potranno usufruire di ulteriori opzioni di streaming con Audible. Inoltre, con l’introduzione della nuova API per la temperatura cutanea, che fa parte del nuovo programma Samsung Privileged Health Software Development Kit (SDK), presto i partner avranno accesso a una tecnologia a infrarossi avanzata con misurazioni più precise che apriranno un nuovo mondo di possibilità per gli utenti. L’app Thermo Check appena lanciata sfrutta al meglio la nuova API, consentendo di misurare, senza contatto, la temperatura di una pietanza o del mare prima di tuffarsi in acqua. Insieme ad altri dispositivi targati Samsung, la serie Galaxy Watch6 espande ulteriormente la user experience. L’app Controller fotocamera migliorata consente il controllo remoto di una fotocamera di Galaxy Z Flip5 collegata per cambiare modalità, angolatura e zoom. Con Samsung Smart TV o Galaxy Tab S9, gli utenti possono visualizzare i loro progressi in tempo reale con un programma guidato di fitness o meditazione su uno schermo più grande. È anche possibile connettere automaticamente gli auricolari Galaxy Buds2 Pro ai dispositivi Samsung con la funzionalità Commutazione automatica Buds. Per chi non dovesse trovare più il telefono, con la serie Galaxy Watch6 è ora possibile localizzarne la posizione usando Trova telefono personale, che mostra anche la mappa . Come di consueto, i dati personali dell’orologio sono sempre protetti grazie alla piattaforma di sicurezza Samsung Knox. I prezzi partono da 319 euro.