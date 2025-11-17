Samsung investe 450 trilioni di won nella tecnologia in Corea

Samsung ha recentemente annunciato un investimento di 450 trilioni di won nei prossimi cinque anni, rafforzando così la sua posizione nel settore tecnologico globale. Questo piano industriale mira a espandere le capacità produttive e a sviluppare settori chiave come semiconduttori, intelligenza artificiale e batterie.

Il progetto, che prevede un investimento di circa 309 miliardi di dollari, si concentrerà principalmente sulla produzione di semiconduttori e sull’innovazione nell’intelligenza artificiale. Samsung lancerà una nuova fabbrica a Pyeongtaek, già sede del più grande impianto di chip al mondo, per produrre semiconduttori avanzati, essenziali per dispositivi e applicazioni AI. Le tecnologie produttive all’avanguardia, come la litografia ultravioletta estrema, garantiranno chip più efficienti.

L’intelligenza artificiale sarà un altro pilastro del piano, con Samsung SDS che guiderà la creazione di un centro dedicato all’AI, equipaggiato con 15.000 GPU NVIDIA per progetti di machine learning e analisi predittiva. Questo sviluppo accelererà l’innovazione in vari settori, tra cui sicurezza informatica e automazione industriale.

Samsung non tralascerà il settore delle batterie, investendo in ricerca per batterie agli ioni di litio e accumulatori a stato solido, per soddisfare la crescente domanda di veicoli elettrici e soluzioni energetiche rinnovabili. La divisione Samsung SDI sarà centrale in questo processo, puntando su partenariati con produttori automobilistici globali.

L’impatto occupazionale sarà significativo, con la creazione di almeno 60.000 nuovi posti di lavoro, offrendo opportunità per i giovani laureati. Questo investimento avrà anche ripercussioni sul PIL sudcoreano e contribuirà a rafforzare la competitività del paese a livello globale, mentre Samsung si confronta con sfide come la volatilità del mercato e la sicurezza informatica.

