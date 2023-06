Samsung: il 54% di microplastiche in meno a ogni bucato con nuovo filtro eco

Samsung ha annunciato il lancio del nuovo filtro Less Microfiber, un filtro esterno per lavatrici progettato per ridurre drasticamente le emissioni di microfibre plastiche durante i cicli di lavaggio. Progettato in sinergia con Patagonia e con l’expertise dell’organizzazione mondiale per la conservazione degli Oceani Ocean Wise, questo filtro fa seguito al successo del ciclo Less Microfiber del 2022, riducendo in modo significativo le microplastiche e offrendo un modo migliore per effettuare un lavaggio efficace e al contempo “green”. Il nuovo filtro è disponibile attualmente in Corea e nel Regno Unito e arriverà in altri Paesi nel terzo trimestre. “Il continuo aumento delle microplastiche nei nostri oceani, le normative sempre più stringenti in molti Paesi, così come l’aumento della preoccupazione per la salute, hanno portato Samsung a lavorare insieme a Ocean Wise e a Patagonia per studiare una tecnologia che eviti il rilascio di microplastiche nel nostro quotidiano”, dichiara Moohyung Lee, Executive Vice President and Head of R&D Team of Digital Appliances Business presso Samsung Electronics. “Grazie a innovazioni come il filtro e il ciclo Less Microfiber, Samsung sta integrando il concetto di Everyday Sustainability in una più vasta gamma di prodotti, facendo sì che il rispetto dell’ambiente diventi una prassi domestica quotidiana.”

Samsung dichiara che il ciclo Less Microfiber riduce fino al 54% la dispersione delle microplastiche, in parte sfruttando la tecnologia proprietaria Ecobubble. Grazie alle bolle d’aria che contribuiscono a sciogliere il detersivo, il lavaggio degli indumenti richiede una minore quantità di calore ed energia, riducendo in questo modo lo sfregamento e prevenendo di conseguenza la produzione di microplastiche. Il filtro Less Microfiber compie anche un passo in più, evitando che fino al 98% di microplastiche rilasciate durante il bucato finisca negli oceani, un quantitativo equivalente a otto bottiglie di plastica da 500 ml all’anno , in base a un utilizzo di quattro volte alla settimana. Il filtro è compatibile con una serie di lavatrici standard, allargando la possibilità di adottare una scelta più sostenibile. Le lamelle del filtro catturano le microplastiche con una maglia larga 65-70 micrometri poi reindirizzano e comprimono queste plastiche da un lato, pertanto è sufficiente pulire il filtro indicativamente una volta al mese. Connettendosi con la piattaforma di connettività intelligente SmartThings di Samsung, il filtro traccia il livello di riempimento da 0 a 100%, avvisando l’utente sia della necessità di pulizia che di problemi da risolvere, tramite l’app SmartThings. Il Ciclo Less Microfiber è già disponibile come opzione preimpostata in alcuni modelli di lavatrici Samsung dal 2022 ed è attivabile premendo semplicemente un pulsante e quest’anno sarà esteso, tramite un aggiornamento di rete, a quanti utilizzano i precedenti modelli di lavatrici Samsung abilitati al Wi-Fi.