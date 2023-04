Samsung HAFEX/EXP 2 x Filtri Acqua Aqua Pure Plus Ricambi Esterni per Frigorifero, Bianco

Descrizione Prodotto

Risparmia di più, fallo per te e per l’ambiente

Con l’acqua fresca e filtrata a portata di mano, puoi risparmiare di più e ridurre il consumo di acqua in bottiglia. Inoltre, adesso inizia il tuo contributo a mantenere l’ambiente libero dalle bottiglie di plastica.

Prestazione certificata

I filtri dell’acqua Samsung sono stati certificati e testati dalla NSF International, un’organizzazione no profit non governativa che si occupa di salute pubblica, sicurezza e tutela dell’ambiente. I certificati dei filtri sono ampiamente riconosciuti in tutto il mondo quale sinonimo di sicurezza.

Spia del filtro

Per la spia del filtro basta fare riferimento al pannello digitale del frigorifero. Quando bisogna sostituire il filtro, la luce diventa rossa. È anche possibile mettere un adesivo mensile (compreso in ogni confezione) sul filtro come promemoria

Componenti Samsung originali

Acquista solo filtri originali Samsung per avere le migliori prestazioni. Fai attenzione alle imitazioni e ai prodotti di altri marchi più economici, che vantano di essere compatibili con i filtri Samsung. Solo i filtri originali Samsung garantiscono la qualità giusta per il tuo frigorifero Samsung.

Acqua fresca e filtrata a portata di mano

Quando acquisti un frigorifero Samsung, assicurati che sia dotato del sistema di filtrazione dell’acqua. Che siano posti all’interno o all’esterno del frigorifero, i filtri garantiscono una riduzione delle sostanze contaminanti. Prendi pure l’acqua fresca filtrata direttamente dal dispenser del tuo frigorifero Samsung senza preoccupazioni.

Riduzione delle sostanze contaminanti

I filtri per l’acqua Samsung, utilizzando solo blocchi di carbone di alta qualità, rimuovono oltre il 99% di numerose potenziali sostanze contaminanti che possono trovarsi nell’acqua come l’odore e il sapore di cloro: ampiamente utilizzato nel trattamento dell’acqua come disinfettante, può lasciare un odore e un sapore sgradevole nell’acqua.