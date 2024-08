Samsung Galaxy Z Fold 6 senza veli

Samsung starebbe pensando di lanciare sul mercato un nuovo pieghevole entro la fine del 2024. Quella che all’inizio sembrava una semplice ipotesi, giorno dopo giorno, si sta trasformando in solida realtà.

Facciamo riferimento al Galaxy Z Fold 6 Slim e nelle ultime ore sarebbero emersi ulteriori dettagli a riguardo, stando ad alcune indiscrezioni riportate dal portale GalaxyClub. Tra questi, ci sarebbe anche quello legato alla possibile data di lancio.

Stando dunque a quanto trapelato in rete nelle ultime ore, il prossimo Galaxy Z Fold 6 Slim potrebbe fare il suo debutto in Corea del Sud già il prossimo 25 settembre ed essere commercializzato ad un prezzo di 2,8 milioni di won, vale a dire circa 1880 euro al cambio. I cambiamenti principali rispetto al modello più blasonato, sarebbero legati al design e ad alcuni aggiornamenti del comparto fotografico.

Il device in questione, sarebbe stato identificato attraverso il codice Q6A ed il numero di modello SM-F958N. Le supposizioni farebbero presagire la presenza di un sensore frontale da 10MP, mentre posteriormente dovrebbe essere alloggiata un’unità da 12MP, ma mancherebbero i dettagli relativi alla camera principale ed al teleobiettivo.

ll nuovo pieghevole di casa Samsung inoltre, potrebbe essere ricordato per l’importante aggiornamento a cui verrebbe sottoposta la fotocamera UPC posta sotto al display interno. Si dovrebbe passare infatti dagli attuali 4MP, visti sul Galaxy Fold 6, ai 5MP. Anche il display stesso potrebbe subire delle variazioni, presentando pannelli più grandi rispetto al modello ad oggi commercializzato.

L’unità esterna sarebbe da 6,5 pollici mentre quella interna toccherebbe gli 8 pollici. Nota importante anche per quanto riguarda lo spessore, con il device che da piegato raggiungerebbe gli 11 mm, facendo così registrare un ulteriore passo in avanti rispetto ai 12,1 mm del Galaxy Z Fold 6.

Non ci sono al momento ulteriori dettagli in merito alla sua effettiva disponibilità sul mercato e non è escluso che il dispositivo possa essere reso disponibile solo nel mercato Sud-Coreano ed in Cina. Ci auguriamo chiaramente di no!