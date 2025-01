Samsung Galaxy Z Flip 7 e Fold 7: poche novità in arrivo

Un rapporto dalla Corea del Sud indica che i modelli Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7 non offriranno miglioramenti significativi rispetto ai predecessori. Un dirigente della Fastprint, fornitore di circuiti stampati per la linea Galaxy S25, ha rivelato che Samsung prevede di vendere 6 milioni di unità di questi due dispositivi. Tuttavia, vi sono aspettative più elevate per i futuri Galaxy Z Flip 8 e Galaxy Z Fold 8, con una previsione di vendite di 7 milioni di unità.

Queste informazioni suggeriscono che Samsung stia puntando a un’evoluzione graduale delle sue tecnologie, riservando le innovazioni più importanti per le generazioni future dei dispositivi pieghevoli, con l’intento di passare a offerte più attraenti per i consumatori. Le proiezioni di vendita per i modelli Z Flip 7 e Fold 7 si inseriscono in un contesto di mercato in cui Samsung prevede di commercializzare circa 230 milioni di smartphone nel 2023. Tuttavia, la diminuzione delle vendite post-pandemia, che ha visto una flessione rispetto ai 300 milioni di unità spedite nel 2019, complica il quadro per l’azienda.

In questo contesto, il successo dei modelli Galaxy Z Flip 7 e Fold 7 è considerato cruciale, ma le aspettative sono state riviste a causa del rallentamento della domanda per i dispositivi pieghevoli. Le vendite previste di 6 milioni di unità per entrambi i modelli appaiono contenute rispetto all’obiettivo di 7 milioni per i modelli successivi.

Questa situazione implica che Samsung dovrà investire maggiormente in innovazioni significative e in strategie di marketing più efficaci per migliorare la sua posizione nel mercato degli smartphone pieghevoli, dove la percezione degli utenti è fondamentale per la loro adozione. L’azienda appare dunque in una fase di transizione, in cui è fondamentale accompagnare l’evoluzione dei prodotti con iniziative capaci di attrarre e coinvolgere i consumatori. Resta da vedere come si evolverà la situazione e se le strategie adottate da Samsung riusciranno a risollevare le vendite e l’interesse nei confronti dei dispositivi pieghevoli.