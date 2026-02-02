10.8 C
Samsung Galaxy Watch Ultra 2025: Titanio LTE

Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 (Titanium Silver, LTE, 47mm) Galaxy AI Smartwatch, Shock Resistant Design, Long Lasting Battery, Aerospace Grade Titanium Case [Italian Version]

Dai il via alla tua prossima grande avventura con il Galaxy Watch Ultra (2025)

Questo non è solo uno smartwatch, è il tuo compagno d’avventura definitivo. Rivestito in Titanio Aerospace Silver, unisce una leggerezza sorprendente a una robustezza senza compromessi, pronto ad affrontare qualsiasi sfida con stile e resistenza. Il design è studiato per resistere agli urti, perché la tua vita non si ferma mai.

Al suo cuore batte Galaxy AI, che porta la tua salute e il tuo benessere a un livello superiore. Monitora il tuo stato quotidiano con funzioni avanzate e scopri il tuo massimo potenziale attraverso dati intelligenti e approfonditi.

Che tu sia in città o in mezzo alla natura, il Dual Frequency GPS ti garantisce una precisione di tracciamento mai vista prima, mantenendoti sulla rotta giusta anche tra i canyon urbani. Grazie alla batteria a lunga durata, l’avventura può continuare più a lungo, anche fino a 100 ore in modalità Risparmio Energetico.

E con la resistenza all’acqua fino a 10 ATM, puoi tuffarti in ogni tuo sport acquatico preferito, dalla nuoto allo sci nautico, senza mai togliertelo dal polso.

Vantaggi pratici che fanno la differenza:

  • Libertà totale con LTE: Resta connesso a chiamate, messaggi e notifiche anche quando il telefono non è a portata di mano, perfetto per le corse, gli allenamenti o le uscite.
  • Health Monitoring sempre attivo: Monitora parametri avanzati come il punteggio energetico (Energy Score) e i dati sul sonno direttamente al polso, per avere un quadro chiaro e immediato del tuo benessere ogni giorno.

Non accontentarti di un semplice orologio. Scegli lo strumento che si evolve con te. Scegli Galaxy Watch Ultra 2025: dove l’innovazione incontra la tua sfida quotidiana.

