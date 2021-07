Il consueto evento estivo “Galaxy Unpacked” di Samsung, rito tecnologico a cui il gigante coreano ci ha abituato ormai da diversi anni, verrà trasmesso in streaming l’11 agosto prossimo alle 16, ora italiana. Il tema centrale della presentazione è già chiaro fin dal sottotitolo dell’evento, “get ready to unfold”, e dalla grafica degli inviti, che riproduce le forme dei due smartphone pieghevoli dell’azienda coreana. Per la prima volta, infatti, il keynote agostano non sarà dedicato a nuovi modelli della serie Note, bensì a due nuovi foldable: il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 3. Dei due dispositivi sappiamo già molto, grazie alle numerose indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi.

Secondo le ultime indiscrezioni, la terza generazione del Galaxy Z Fold manterrà un design simile a quello dei predecessori, ma la novità più importante sarà la compatibilità con la S Pen di Samsung. Il pennino finora si poteva utilizzare solo in accoppiata con i Galaxy Note o con il Galaxy S21 Ultra, modello di punta della serie S. Le indiscrezioni suggeriscono anche un miglioramento delle prestazioni termiche del dispositivo e della durata della batteria sulla variante con processore Qualcomm Snapdragon 888. Questo significa che, a differenza dei modelli precedenti, i quali montavano solo processori Qualcomm su tutti i mercati, il Galaxy Z Fold 3 potrebbe arrivare in alcune regioni (Europa inclusa) con un processore Samsung Exynos.

Anche per il Galaxy Z Flip 3 non si prevedono stravolgimenti nel design: forma e dimensioni rimarranno più o meno invariate rispetto alle versioni precedenti. La differenza più visibile sarà la scocca esterna con una tonalità cromatica principale e una fascia nera a incorniciare il display esterno e le due fotocamere. E proprio lo schermo ausiliario del dispositivo dovrebbe essere l’altra novità più riconoscibile: avrà una diagonale di 1,9” contro gli 1,1” dell’attuale modello. Non si prevedono cambiamenti invece per il display pieghevole principale, che sarà sempre da 6,7”. Si vocifera infine che Samsung potrebbe riuscire a nascondere la fotocamera per i selfie sotto il display, evitando così di posizionarla nel consueto foro.

All’evento Galaxy Unpacked dell’11 agosto Samsung riserverà una parte della presentazione anche ad altri dispositivi. In primis al nuovo Watch 4, il primo orologio smart del marchio a montare il sistema operativo Wear nato dalla collaborazione tra Google e Samsung stessa. Arriveranno poi con ogni probabilità anche le nuove Galaxy Buds 2, seconda generazione delle cuffie true wireless di Samsung, e lo smartphone Galaxy S21 FE, versione economica dello smartphone presentato dall’azienda all’inizio di quest’anno.

Italian Tech seguirà il lancio in diretta, commentando le novità e raccontando in anteprima dettagli e caratteristiche dei nuovi apparecchi.