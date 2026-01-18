Samsung Galaxy Tab S11 WiFi 128GB Grigio, 12GB RAM, 3 Anni Garanzia

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €899.00 – €799.00

⭐ Valutazione: 5 / 5

Samsung Galaxy Tab S11, 3 Year Warranty, AI Tablet, WiFi, Lightweight Design, Multimode AI Tools, DeX, 12GB RAM, 128GB, Long Life Battery, Gray

Scopri il potere del Galaxy Tab S11

Il Galaxy Tab S11 è un concentrato di produttività ricco di funzioni AI, progettato per offrire prestazioni eccellenti in un design sottile e leggero. Con il suo display Dynamic AMOLED 2X da 11 pollici e la penna esagonale senza ricarica, è il tuo compagno creativo ideale quando ne hai bisogno.

Caratteristiche chiave:

Design leggero e potente, facile da trasportare

Display brillante e immagini coinvolgenti, anche in condizioni di luce intensa

S Pen con corpo esagonale e punta conica per uno stile preciso e fluido

Batteria a lunga durata per una giornata di lavoro o di gioco senza interruzioni

Vantaggi pratici:

Assistente al disegno: trasforma i tuoi schizzi in immagini sofisticate generate dall’AI in pochi secondi Assistente alla scrittura: perfeziona e trasforma il tuo testo in pochi secondi, con la possibilità di modificare stile e tono con pochi tocchi Samsung DeX: estendi il display del tuo Galaxy Tab S11 e crea un ambiente multitasking con fino a 4 spazi di lavoro Compatibilità con accessori come la tastiera e la copertura per angoli di visualizzazione flessibili



Perché scegliere il Galaxy Tab S11?

Il Galaxy Tab S11 è adatto per il lavoro, lo studio o l’intrattenimento, grazie alla sua versatilità e alle sue funzioni avanzate. Con la sua batteria a lunga durata e il suo design leggero, è il compagno ideale per una giornata di lavoro o di gioco senza interruzioni. Inoltre, la sua compatibilità con accessori come la tastiera e la copertura per angoli di visualizzazione flessibili lo rende ancora più versatile.

Acquista ora il tuo Galaxy Tab S11 e scopri un nuovo modo di lavorare e divertirti!