Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 5G 12GB RAM 256GB Grigio

Da stranotizie
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, AI Tablet, 5G, Ultra-Thin Design, Multimode AI Tools, DeX, 12GB RAM, 256GB, Long Life Battery, Gray

Scopri il potenziale del Galaxy Tab S11 Ultra

Il Galaxy Tab S11 Ultra è un concentrato di produttività ricco di funzioni AI, progettato per essere più sottile e leggero che mai. Con un design ultrasottile e un display Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici, offre un’esperienza visiva incredibilmente coinvolgente, anche in condizioni di luce intensa all’aperto.

Crea e produce con facilità

  • Il tuo schizzo viene trasformato in un’immagine raffinata generata dall’AI in pochi secondi grazie all’Assistente al disegno.
  • L’Assistente alla scrittura ti aiuta a perfezionare e trasformare il tuo testo in pochi secondi, permettendoti di redigere, elaborare e revisionare senza sforzo qualsiasi testo.

Vantaggi pratici:

  • Multitasking senza interruzioni: Samsung DeX ti permette di estendere il display del tuo Galaxy Tab S11 Ultra per creare un ambiente multitasking con fino a 4 spazi di lavoro.
  • Batteria a lunga durata: il Galaxy Tab S11 Ultra ha una batteria da 11.600 mAh che ti consente di utilizzare il dispositivo per ore senza preoccuparti di rimanere senza carica.

Caratteristiche tecniche:

  • Display: 14,6″ Dynamic AMOLED 2X
  • Memoria: 12GB RAM
  • Archiviazione: 256GB
  • S Pen: inclusa
  • Batteria: 11.600 mAh
  • Connettività: 5G, Wi-Fi 7

Acquista ora il tuo Galaxy Tab S11 Ultra e scopri un nuovo modo di lavorare, studiare e divertirti!

