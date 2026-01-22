Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 5G 12GB RAM 256GB Grigio

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€1,489.00 – €1,438.64
⭐ Valutazione: / 5
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, AI Tablet, 5G, Ultra-Thin Design, Multimode AI Tools, DeX, 12GB RAM, 256GB, Long Life Battery, Gray
Scopri il potenziale del Galaxy Tab S11 Ultra
Il Galaxy Tab S11 Ultra è un concentrato di produttività ricco di funzioni AI, progettato per essere più sottile e leggero che mai. Con un design ultrasottile e un display Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici, offre un’esperienza visiva incredibilmente coinvolgente, anche in condizioni di luce intensa all’aperto.
Crea e produce con facilità
- Il tuo schizzo viene trasformato in un’immagine raffinata generata dall’AI in pochi secondi grazie all’Assistente al disegno.
- L’Assistente alla scrittura ti aiuta a perfezionare e trasformare il tuo testo in pochi secondi, permettendoti di redigere, elaborare e revisionare senza sforzo qualsiasi testo.
Vantaggi pratici:
- Multitasking senza interruzioni: Samsung DeX ti permette di estendere il display del tuo Galaxy Tab S11 Ultra per creare un ambiente multitasking con fino a 4 spazi di lavoro.
- Batteria a lunga durata: il Galaxy Tab S11 Ultra ha una batteria da 11.600 mAh che ti consente di utilizzare il dispositivo per ore senza preoccuparti di rimanere senza carica.
Caratteristiche tecniche:
- Display: 14,6″ Dynamic AMOLED 2X
- Memoria: 12GB RAM
- Archiviazione: 256GB
- S Pen: inclusa
- Batteria: 11.600 mAh
- Connettività: 5G, Wi-Fi 7
Acquista ora il tuo Galaxy Tab S11 Ultra e scopri un nuovo modo di lavorare, studiare e divertirti!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €1,489.00 - €1,438.64 ⭐ Valutazione: / 5 Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, AI…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €2,799.00 ⭐ Valutazione: / 5 Sony BRAVIA 7 QLED (XR L Mini LED)…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €16.82 ⭐ Valutazione: / 5 Amazon Essentials Flannel Shirt with Long Sleeves -…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €350.00 ⭐ Valutazione: / 5 Sony Inzone H9 II Wireless Gaming Headset with…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €459.75 - €439.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Braun Silk·expert Pro 5 Pulsed…