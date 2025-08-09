SAMSUNG Galaxy Tab S10+: Tablet 12.4″ AMOLED, 12GB RAM, IP68

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €999.00 – €849.00

⭐ Valutazione: 4 / 5

Scopri il Potere del Galaxy AI con il Nuovo Galaxy Tab S10

Hai mai desiderato un assistente personale capace di catturare ogni tua idea al volo? Con il Galaxy AI è tutto possibile! Durante le tue riunioni, basta registrare e il sistema trasformerà l’audio in un testo chiaro e dettagliato, permettendoti di concentrarti sui contenuti senza distrazioni. Le tue note saranno sempre perfettamente formattate e pronte per essere condivise.

Ma non finisce qui! Con il sistema di Doppia Visualizzazione, potrai apportare modifiche senza mai perdere di vista l’originale. Mai più errori o confusione—con una semplice operazione avrai tutto sotto controllo.

Immagina anche di dover tradurre un documento in una lingua straniera: con Galaxy AI, la traduzione dei PDF è istantanea e si integra direttamente nel documento, risparmiandoti tempo prezioso!

Un Solo Tocco per Iniziare

Attiva il tuo Galaxy AI in un batter d’occhio grazie al nuovo tasto dedicato. La tastiera intelligente ti sorprenderà con la sua capacità di semplificare ogni tua ricerca e aumentare la produttività.

Vantaggi Pratici:

Multi-tasking senza stress: Grazie a un processore ultra-veloce e a un corpo robusto in Armor Aluminium, puoi gestire più attività contemporaneamente, senza mai compromettere le prestazioni. Batteria che dura di più: Con una capacità straordinaria e la funzione SuperFast Charge, non dovrai mai fermarti; ricarica rapidamente e ritorna alle tue attività senza interruzioni.

Non aspettare oltre! Sperimenta una nuova era di produttività e creatività con la Serie Galaxy Tab S10. Un mondo di opportunità è a portata di mano!