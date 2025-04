Samsung Galaxy Tab A9+: Tablet 11″ TFT LCD PLS, Wi-Fi, 8GB RAM, 128GB, Batteria 7.040 mAh, Qualcomm SM6375, Android 13, Colore Navy, [Versione Italiana] 2023

210,48€ - 199,00€

Descrizione Prodotto

Classici e contemporanei

Stilosi e con una nota cool, i Galaxy Tab A9 e Tab A9+ sfoggiano un design elegante e un corpo in metallo liscio. Sono disponibili nelle tonalità Graphite, Silver e Navy, che sottolineano il fascino senza tempo di questi iconici tablet firmati Samsung.² ¹⁴

Immagini ampie e luminose e movimenti fluidi

Un display ampio e luminoso per il massimo dell’intrattenimento. L’elevata frequenza di aggiornamento del Galaxy Tab A9+ crea un’esperienza di visione immersiva, dai movimenti fluidi, per godere appieno dei tuoi contenuti preferiti anche alla luce del sole.³ ⁴ ⁵

Conserva tutto ciò che ami

I Galaxy Tab A9 e Tab A9+ sono dotati di 8 GB di memoria RAM, che garantiscono un minore ritardo in caso di multitasking. In più, con uno spazio di archiviazione di 128 GB – espandibile fino a 1 TB con una scheda microSD – puoi conservare tutti i tuoi video, scatti e file ad alta risoluzione. ³ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ Archivia tutti i tuoi ricordi, senza rinunciare a nulla.

Lo schermo si fa in tre per la massima produttività

Il multitasking non conosce più limiti: con il Galaxy Tab A9+ puoi utilizzare fino a tre applicazioni alla volta per dedicarti ai tuoi progetti di architettura, mentre scegli immagini accattivanti e fai una videochiamata.³ ¹² ¹³

Quick Share Condividi velocemente con Quick Share

Condividere foto, video e documenti è facile e veloce con Quick Share. Bastano pochi tocchi per inviare istantaneamente i file dal telefono, Tab o Book Galaxy ad altri dispositivi Galaxy vicini, anche a più dispositivi. La destinazione è un dispositivo non Galaxy? È facile come inviare un link.³ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷

Apri le app su più dispositivi Non perdere il segno

Ricomincia da dove hai lasciato, quando ne hai bisogno. Basta effettuare l’accesso allo stesso account Samsung, per recuperare appunti o ricerche internet senza dover ricominciare tutto daccapo, passando liberamente da un dispositivo all’altro.³ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷

Copia e Incolla Amplia i tuoi orizzonti

Produci, trasferisci e supera i confini, copiando e incollando elementi da un dispositivo all’altro. Che tu stia creando un mood board o inserendo informazioni in una presentazione PowerPoint, il tuo flusso produttivo e creativo sarà libero ed efficiente.³ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷

Sincronizzazione automatica

L’accoppiamento manuale dei tuoi dispositivi sarà solo un lontano ricordo. Dal laptop agli auricolari, fino al Galaxy Watch, vedrai tutti i dispositivi accoppiati con il tuo telefono Samsung Galaxy apparire automaticamente nell’elenco dei dispositivi Bluetooth di Galaxy Tab A9 o Tab A9+.³ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷

Scopri la serie Galaxy Tab S9

Display

11”, (90 Hz) LCD

8.7”, (60 Hz) LCD

10.9″ 90Hz LCD

12.4″ 90Hz LCD

14.6″ Dynamic AMOLED 2X

12.4″ Dynamic AMOLED 2X

11″ Dynamic AMOLED 2X

Peso

491 g

333 g

500g, 498g (Wi-Fi)

586g, 581g (Wi-Fi)

737g, 732g (Wi-Fi)

586g, 581g (Wi-Fi)

500g, 498g (Wi-Fi)

Spessore

6.9 mm

8.0 mm

5.9 mm

5.7 mm

5.5 mm

5.7 mm

5.9 mm

Rete

LTE / 5G / Wi-Fi

Wi-Fi

5G / Wi-Fi

5G / Wi-Fi

5G / Wi-Fi

5G / Wi-Fi

5G / Wi-Fi

Batteria (Tipica)

5.100 mAh

5.100 mAh

8.400 mAh

10.090 mAh

11.200 mAh

10.090 mAh

8.400 mAh

Processore

Qualcomm OctaCore 2.2, 1.8 GHz

MediaTek OctaCore 2.2, 2 GhZ

Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 2

Fotocamera

Post. 8MP / Ant. 2MP

Post. 8MP / Ant. 2MP

Post. 13MP/Ant. 12MP UW

Post. 13 + 8MP UW/Ant. 12MP UW

13MP + 8MP UW / 12MP + 12MP UW

13MP + 8MP UW / 12MP UW

Post. 13MP / Ant. 12MP UW

Durabilità

–

–

IP68

IP68

IP68

IP68

IP68

Pen

Non compatibile

Non compatibile

IP68 S Pen (BLE O) Inclusa

IP68 S Pen (BLE O) Inclusa

IP68 S Pen (BLE O) Inclusa

IP68 S Pen (BLE O) Inclusa

IP68 S Pen (BLE O) Inclusa

¹ La disponibilità dei colori può variare a seconda del paese o dell’operatore. ² Il Galaxy Tab A9 ha uno spessore di 8,0 mm. Il Galaxy Tab A9+ ha uno spessore di 6,9 mm. ³ Immagine simulata a scopo illustrativo. La UI effettiva potrebbe essere differente. ⁴ Misurato diagonalmente, lo schermo del Galaxy Tab A9 misura 8,7” come rettangolo pieno, senza considerare gli angoli stondati. Lo schermo del Galaxy Tab A9+ misura 11,0” come rettangolo pieno, senza considerare gli angoli stondati. L’area di visione effettiva è inferiore per la presenza degli angoli stondati. ⁵ La frequenza di aggiornamento massima dello schermo del Galaxy Tab A9 è di 60 Hz. La frequenza di aggiornamento massima dello schermo del Galaxy Tab A9+ è di 90 Hz. ⁶ Galaxy Tab A9 include altoparlanti doppi (1.0W). Galaxy Tab A9+ include quattro altoparlanti (1.2W). ⁷ Galaxy Tab A9 e Galaxy Tab A9+ supportano Dolby Atmos. ⁸ La disponibilità e le opzioni di archiviazione possono variare a seconda del paese o della regione. ⁹ La disponibilità reale della memoria può variare a seconda dei software preinstallati. ¹⁰ Sono disponibili due opzioni di memoria e archiviazione per i Galaxy Tab A9 e Tab A9+: 4 GB di memoria e 64 GB di spazio di archiviazione, oppure 8 GB di memoria e 128 GB di spazio di archiviazione. ¹¹ Scheda microSD venduta separatamente. Tutti i modelli supportano schede microSD fino a 1 TB. La memoria esterna può essere utilizzata per salvare contenuti multimediali (foto, video e file musicali), ma non applicazioni. La disponibilità può variare in base al Paese e al produttore. ¹² Connettività 5G supportata solo su Galaxy Tab A9+. ¹³ Richiede una connessione 5G ottimale. I servizi 5G sono supportati solo nelle località abilitate alla rete 5G. La velocità effettiva può variare a seconda del paese, dell’operatore e dell’ambiente dell’utente. ¹⁴ Sul Galaxy Tab A9 possono essere visualizzate contemporaneamente fino a due applicazioni. Sul Galaxy Tab A9+ possono essere visualizzate contemporaneamente fino a tre applicazioni. ¹⁵ Alcune applicazioni potrebbero non supportare il multitasking. ¹⁶ I Galaxy Tab A9 e Tab A9+ sono disponibili nelle varianti Graphite, Silver e Navy. La disponibilità dei colori può variare a seconda del Paese o dell’operatore. ¹⁷ Tutte le funzioni sono supportate da One UI 5.1. La disponibilità di One UI 5.1 può variare in base al dispositivo, al Paese, alla regione o all’operatore. ¹⁸ Ogni dispositivo deve disporre di One UI 5.1, avere la funzione Bluetooth accesa ed essere connesso allo stesso account Samsung. ¹⁹ La funzione di prosecuzione delle app su altri dispositivi è compatibile con Samsung Internet e Samsung Notes. Affinché l’opzione funzioni, i due dispositivi che si intendono utilizzare devono effettuare l’accesso allo stesso account Samsung ed essere collegati alla stessa rete Wi-Fi e al Bluetooth e la funzione Continua su altri dispositivi deve essere attiva su entrambi i dispositivi.

