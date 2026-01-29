Samsung Galaxy Tab A9+ 11″ Wi-Fi 8GB 128GB Android 13

🔥 Offerta Amazon
Scopri il Nuovo Samsung Galaxy Tab A9+
Il Samsung Galaxy Tab A9+ è il tablet perfetto per chi cerca un’esperienza di intrattenimento e produttività senza compromessi. Con il suo design moderno e raffinato, questo tablet è disponibile in due eleganti colori: Graphite e Navy.
Caratteristiche Tecniche
- Display da 11,0 pollici TFT LCD PLS per un’esperienza visiva immersiva
- Wi-Fi per una connessione veloce e stabile
- 8GB di RAM per un multitasking fluido
- 128GB di memoria interna espandibile fino a 1TB per archiviare tutti i tuoi file
- Batteria da 7040mAh per un’autonomia lunga e duratura
- Processore Qualcomm SM6375 per prestazioni veloci e efficienti
- Sistema operativo Android 13 per un’esperienza utente personalizzabile e sicura
Vantaggi Pratici
-
- Split screen: dividi lo schermo in tre parti per un multitasking efficiente e aumenta la tua produttività
- Memoria espandibile: archivia tutti i tuoi file in alta risoluzione e non dovrai più preoccuparti di spazio
- Sound di alta qualità: goditi la musica e i film con una qualità del suono immersiva e cristallina
- Sicurezza avanzata: proteggi i tuoi dati con Secure Folder e monitora la sicurezza del tuo dispositivo con Privacy Dashboard
Vivi la tua Esperienza Galaxy
Il Samsung Galaxy Tab A9+ è il compagno perfetto per la tua vita quotidiana. Con la sua combinazione di design elegante, prestazioni veloci e funzionalità avanzate, questo tablet ti permette di vivere un’esperienza senza limiti. Non aspettare, acquista il tuo Samsung Galaxy Tab A9+ oggi stesso e scopri un nuovo modo di vivere la tecnologia!
