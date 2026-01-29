Samsung Galaxy Tab A9+ 11″ Wi-Fi 8GB 128GB Android 13

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €204.83

⭐ Valutazione: / 5

Samsung Galaxy Tab A9+, 11.0″ TFT LCD PLS Display, Wi-Fi, RAM 8GB, 128GB, 7040mAh, Qualcomm SM6375, Android 13, Navy, [Italian Version] 2023

Scopri il Nuovo Samsung Galaxy Tab A9+

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è il tablet perfetto per chi cerca un’esperienza di intrattenimento e produttività senza compromessi. Con il suo design moderno e raffinato, questo tablet è disponibile in due eleganti colori: Graphite e Navy.

Caratteristiche Tecniche

Display da 11,0 pollici TFT LCD PLS per un’esperienza visiva immersiva

Wi-Fi per una connessione veloce e stabile

8GB di RAM per un multitasking fluido

128GB di memoria interna espandibile fino a 1TB per archiviare tutti i tuoi file

Batteria da 7040mAh per un’autonomia lunga e duratura

Processore Qualcomm SM6375 per prestazioni veloci e efficienti

Sistema operativo Android 13 per un’esperienza utente personalizzabile e sicura

Vantaggi Pratici

Split screen: dividi lo schermo in tre parti per un multitasking efficiente e aumenta la tua produttività Memoria espandibile: archivia tutti i tuoi file in alta risoluzione e non dovrai più preoccuparti di spazio Sound di alta qualità: goditi la musica e i film con una qualità del suono immersiva e cristallina Sicurezza avanzata: proteggi i tuoi dati con Secure Folder e monitora la sicurezza del tuo dispositivo con Privacy Dashboard



Vivi la tua Esperienza Galaxy

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è il compagno perfetto per la tua vita quotidiana. Con la sua combinazione di design elegante, prestazioni veloci e funzionalità avanzate, questo tablet ti permette di vivere un’esperienza senza limiti. Non aspettare, acquista il tuo Samsung Galaxy Tab A9+ oggi stesso e scopri un nuovo modo di vivere la tecnologia!