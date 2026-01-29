Samsung Galaxy Tab A9+ 11″ Wi-Fi 8GB 128GB Android 13

9.7 C
Il Samsung Galaxy Tab A9+ è il tablet perfetto per chi cerca un’esperienza di intrattenimento e produttività senza compromessi. Con il suo design moderno e raffinato, questo tablet è disponibile in due eleganti colori: Graphite e Navy.

Caratteristiche Tecniche

  • Display da 11,0 pollici TFT LCD PLS per un’esperienza visiva immersiva
  • Wi-Fi per una connessione veloce e stabile
  • 8GB di RAM per un multitasking fluido
  • 128GB di memoria interna espandibile fino a 1TB per archiviare tutti i tuoi file
  • Batteria da 7040mAh per un’autonomia lunga e duratura
  • Processore Qualcomm SM6375 per prestazioni veloci e efficienti
  • Sistema operativo Android 13 per un’esperienza utente personalizzabile e sicura

Vantaggi Pratici

    • Split screen: dividi lo schermo in tre parti per un multitasking efficiente e aumenta la tua produttività
    • Memoria espandibile: archivia tutti i tuoi file in alta risoluzione e non dovrai più preoccuparti di spazio
    • Sound di alta qualità: goditi la musica e i film con una qualità del suono immersiva e cristallina
    • Sicurezza avanzata: proteggi i tuoi dati con Secure Folder e monitora la sicurezza del tuo dispositivo con Privacy Dashboard

Vivi la tua Esperienza Galaxy

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è il compagno perfetto per la tua vita quotidiana. Con la sua combinazione di design elegante, prestazioni veloci e funzionalità avanzate, questo tablet ti permette di vivere un’esperienza senza limiti. Non aspettare, acquista il tuo Samsung Galaxy Tab A9+ oggi stesso e scopri un nuovo modo di vivere la tecnologia!

