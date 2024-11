Samsung Galaxy SmartTag2 (1 Pezzo) – Localizzatore Bluetooth Compatto con Modalità Smarrito, Batteria Lunga Durata e Resistenza IP67, Nero 2023

Price: 39,90€ - €77,59

(as of Nov 09, 2024 12:50:57 UTC – Details)





Descrizione Prodotto

Aggancialo. Trovalo.

A portata di clic

Tieni tutto sotto controllo. Grazie alla batteria ottimizzata fino a 500 giorni, alla classificazione IP67 per la resistenza a polvere e acqua, alle funzioni Naviga e Cerca nelle vicinanze per una facile localizzazione, Galaxy SmartTag2 ti aiuta a non perdere di vista le cose importanti.¹ ² ³ ⁴

Semplice da utilizzare e da trovare

Il nuovo Galaxy SmartTag2 è resistente e facile da portare con sé e ti consente di accedere da remoto ai tuoi dispositivi IoT.¹ Inoltre, può funzionare fino a un massimo di 500 giorni o persino il 40% in più in modalità risparmio energetico.² ³

Niente panico, ci pensa Galaxy SmartTag2

Non ti dovrai più ricordare dove l’hai visto l’ultima volta. Associa Galaxy SmartTag2 e inizia subito a usare SmartThings Find. Grazie alla sua interfaccia intuitiva, ora potrai localizzare facilmente i tuoi oggetti preferiti.

Non l’hai perso, deve essere qui vicino

Hai smarrito qualcosa? Attiva la funzione Cerca nelle vicinanze per ottenere semplici indicazioni tramite la modalità Naviga. Se non riesci ancora a trovarlo, fai suonare il tuo SmartTag2 grazie alla funzionalità Ring Your Tag.⁶ ⁷

Trova l’oggetto in Modalità Smarrito

Fagli ritrovare la strada di casa. Quando la modalità Smarrito è attiva, l’NFC (Near Field Communication) di Galaxy SmartTag2 mostrerà il tuo contatto registrato e un messaggio sullo smartphone di chi lo trova, a prescindere dal sistema operativo.⁵

1_I dispositivi IoT devono essere registrati nell’app SmartThings per un corretto funzionamento. SmartTag2 deve essere collegato al dispositivo mobile dell’utente. Per verificare quali dispositivi sono compatibili con l’app SmartThings visita il sito web SmartThings.

2_La durata della batteria, basata sui risultati di test condotti dai laboratori interni Samsung ipotizzando modalità di utilizzo tipiche, è un valore simulato del consumo totale della batteria misurato analizzando le normali modalità di utilizzo e la corrente necessaria per ciascuna funzione rispetto al tempo impiegato da ciascuna funzione. Testato in base ai risultati di una versione pre-lancio del dispositivi utilizzando la batteria CR2032 inclusa nella confezione. La durata effettiva della batteria può variare a seconda delle modalità d’uso, del modello di dispositivo o del produttore della batteria stessa.

3_Quando si trova in modalità di risparmio energetico, alcune delle funzionalità, come la ricerca nelle vicinanze, il controllo dell’IoT e altre, possono diventare inaccessibili ad eccezione della funzione di ricerca di base che utilizza Bluetooth.

4_Galaxy SmartTag2 è classificato IP67. L’assegnazione del grado di protezione si basa su condizioni di prova in laboratorio che prevedono l’immersione in acqua dolce fino a 1 metro di profondità per un massimo di 30 minuti. Si sconsiglia l’uso in spiaggia o in piscina. Non lavare con acqua e sapone. La resistenza all’acqua e alla polvere del dispositivo non è permanente e può diminuire col passare del tempo.

5_Le informazioni di contatto e il testo dell’avviso devono essere stati registrati in precedenza sull’app SmartThings per poter comparire sul dispositivo di chi trova l’oggetto con il tuo tag in modalità Lost Mode. Il dispositivo di chi ritrova l’oggetto che stai cercando deve supportare la lettura con tecnologia NFC e deve essere connesso a internet per poter visualizzare le informazioni di contatto precedentemente registrate al momento dell’attivazione del tag.

6_Per Galaxy SmartTag2 sono richiesti l’accesso a un account Samsung e la registrazione sull’app SmartThings Find. Per funzione Compass View è necessario uno smartphone Galaxy che supporta la banda ultralarga (UWB) con sistema Android 11 o superiore. La disponibilità della funzione Compass View può variare in base alla versione del sistema operativo, al dispositivo collegato o al Paese.

7_L’accuratezza può essere inferiore in presenza di un ostacolo tra l’utente e il tag, ad esempio se il tag si trova in un cassetto dietro un muro, oppure in auto.

Pile ‏ : ‎ 1 Metallo al litio pile necessarie. (incluse)

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Lingua ‏ : ‎ Inglese

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 5,24 x 2,88 x 0,8 cm; 14 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 3 ottobre 2023

Produttore ‏ : ‎ SAMSUNG

ASIN ‏ : ‎ B0CG7JHFKY

Numero modello articolo ‏ : ‎ EI-T5600BBEGEU

Batteria ottimizzata: Il localizzatore Galaxy SmartTag2 possiede un’autonomia fino a 500 giorni, e fino al 40% in più di batteria con la modalità Risparmio energetico, per avere sempre sotto controllo i tuoi oggetti¹ ² ³

Design resistente: Galaxy SmartTag2 grazie alla classificazione IP67 è un compagno di viaggio pratico e resistente, progettato per resistere alla polvere e all’acqua⁴

Modalità Smarrito: Quando la modalità Smarrito è attiva, l’NFC (Near Field Communication) di Galaxy SmartTag2 mostrerà il tuo contatto registrato e un messaggio sullo smartphone di chi lo trova, a prescindere dal sistema operativo⁵

Modalità Naviga: Attiva la funzionalità Cerca nelle vicinanze per ottenere indicazioni passo-passo tramite la modalità Naviga, oppure fai suonare Galaxy SmartTag2 per ricevere un segnale acustico che ti aiuterà a localizzarlo senza difficoltà¹

Galaxy SmartTag2 è compatibile con smartphone e tablet Galaxy con Android 9.0 o superiore e almeno 3GB di RAM o superiore. È richiesta l’app SmartThings.

Galaxy SmartTag2 contiene 1 batteria CR2032 sostituibile