Samsung Galaxy S25 Ultra 200MP, 12GB RAM, 1TB, 5G, Garanzia 3 anni

Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 Year Manufacturer Warranty, 6.9 Inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X Display, 200MP Camera, 12GB RAM, 1TB, 5,000 mAh, Titanium Silverblue

Samsung Galaxy S25 Ultra: Potenza e Innovazione in un Design Elegante

Scopri il Samsung Galaxy S25 Ultra, un smartphone all’avanguardia che unisce tecnologia e stile in un’unica esperienza. Con una garanzia del produttore di 3 anni inclusa, puoi acquistare in totale tranquillità, sapendo di avere il supporto necessario.

Il dispositivo presenta un display QHD+ Dynamic AMOLED 2X da 6.9 pollici, garantendo immagini straordinarie e colori vividi. Ogni tuo contenuto, dai video alle foto, prenderà vita come mai prima d’ora.

📸 La fotocamera da 200 MP cattura dettagli straordinari con una nitidezza senza precedenti. Grazie al ProVisual Engine potenziato dal potente processore Snapdragon 8 Elite, potrai anche modificare le tue immagini con facilità utilizzando il S Pen.

Vantaggi Pratici:

Batteria da **5.000 mAh**, garantendo ore e ore di utilizzo senza interruzioni.

12 GB di **RAM** e fino a **1 TB di spazio di archiviazione**, per una fluidità senza pari e tanto spazio per tutti i tuoi file.

Goditi la sicurezza dei tuoi dati grazie al sistema Knox Vault, che li protegge da accessi indesiderati. Con una schermata home completamente personalizzabile e l’accesso diretto alle notifiche sulla Now Bar, questo smartphone non è solo un dispositivo, ma un vero e proprio compagno della tua quotidianità.

Non perdere l’occasione di possedere uno dei gioielli della tecnologia contemporanea: il Samsung Galaxy S25 Ultra è pronto per portare le tue esperienze al livello successivo. Scegli di investire nel futuro e porta a casa il tuo nuovo smartphone!