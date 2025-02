Samsung Galaxy S25: Prenotazioni in Crescita Esplosiva

Samsung ha lanciato il Galaxy S25 negli ultimi giorni di gennaio, aprendo immediatamente i preordini globali. Il mercato interno è cruciale per l’azienda, e le prime notizie indicano una sessione di preordini record. Fonti di Seul rivelano che sono stati registrati 1,3 milioni di ordini per la serie Galaxy S25, con un incremento del 10% rispetto ai modelli dell’anno precedente. Tuttavia, questo numero è leggermente inferiore al record storico di oltre 1,3 milioni stabilito dai modelli Galaxy Note10 nell’agosto 2019.

Il 52% degli ordini, che corrisponde a 676.000 unità, riguarda il modello S25 Ultra. Il 26%, ovvero circa 338.000 unità, è destinato al Galaxy S25, mentre il 22% dei consumatori, pari a 286.000 unità, ha scelto la versione S25+. Sebbene i nuovi Galaxy S25 siano ancora in fase di preordine, alcuni acquirenti hanno già iniziato a ricevere le loro unità. Le vendite ufficiali dei dispositivi inizieranno in 120 mercati a partire da venerdì 7 febbraio.

In sintesi, Samsung ha ottenuto un’accoglienza positiva per il Galaxy S25, che supera le aspettative di vendita rispetto ai modelli precedenti, e il lancio è avvenuto in un momento chiave per la compagnia, con un forte interesse da parte dei consumatori. Le vendite ufficiali rappresenteranno una nuova fase per il prodotto, e i primi feedback sugli ordini ricevuti sembrano promettenti.