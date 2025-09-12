22.5 C
Da StraNotizie
Samsung Galaxy S25 FE – Smartphone 50MP, 256GB, 3 Anni Garanzia

Samsung Galaxy S25 FE Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display Dynamic AMOLED 2X 6.7”, Fotocamera 50MP, IP68, 8GB RAM, 256GB, Batteria a lunga durata, Navy [Versione Italiana]

Scopri il Samsung Galaxy S25 FE: il tuo alleato tecnologico

Il Samsung Galaxy S25 FE è molto più di uno smartphone: è una vera e propria esperienza. Con un design sottile e leggero, misura solo 7,4 mm per un peso di 190 grammi, rendendolo il più comodo della serie FE.

Prestazioni straordinarie

Il suo display Dynamic AMOLED 2X da 6.7″ ti immerge in colori vividi e dettagli precisi. Grazie al processore Exynos 2400, potrai goderti giochi fluidi e prestazioni reattive, anche nelle situazioni più intense. Ogni foto diventa un capolavoro grazie alla fotocamera da 50 MP, che cattura ogni attimo con qualità ottimale.

Vantaggi pratici

  • Garanzia estesa: Approfitta di ben 3 anni di garanzia del produttore, senza necessità di attivazione.
  • Batteria a lunga durata: La batteria da 4.900 mAh ti accompagnerà per tutta la giornata, e la ricarica rapida ti permetterà di riprendere il tuo ritmo in un attimo.

Impermeabilità e personalizzazione

Con certificazione IP68, il Galaxy S25 FE è resistente all’acqua e alla polvere, perfetto per chi vive una vita attiva. Inoltre, puoi personalizzare sfondi e widget per rendere il tuo smartphone davvero unico.

Non perdere questa occasione!

Scegli il Samsung Galaxy S25 FE e trasforma la tua routine quotidiana con un dispositivo all’avanguardia. Non aspettare: il futuro della tecnologia è a portata di mano!

