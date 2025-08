Samsung Galaxy S25 FE in arrivo: novità e caratteristiche chiave

Samsung è pronta per il lancio del nuovo Galaxy S25 Fan Edition, previsto per agosto o settembre. Durante una conference call finanziaria, l’azienda ha confermato questa tempistica, spinta dal successo del precedente modello S25 FE.

Il Galaxy S25 FE si distingue per una struttura in alluminio Armor, che offre maggiore resistenza e un aspetto più pregiato. Tuttavia, il design rimarrà simile al predecessore, con un profilo più sottile e leggero: misurerà 7,4 mm di spessore e peserà 190 g. Sarà disponibile in tre colorazioni: Navy, Jet Black e Icy Blue.

Questo dispositivo sarà alimentato dal processore Exynos 2400, già presente nei modelli Galaxy S24 e S24+. Il Galaxy S25 FE offrirà due varianti di memoria: 8 GB di RAM con 128 GB di storage e 8 GB di RAM con 256 GB. Il display sarà un AMOLED Full HD+ da 6,7 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e protetto da Corning Gorilla Glass Victus+, rendendolo resistente ai graffi e agli urti.

Sul fronte fotografico, il dispositivo avrà una tripla fotocamera posteriore, composta da un sensore principale da 50 MP, un teleobiettivo 3x da 8 MP e un obiettivo ultra-grandangolare da 12 MP. Per i selfie e le videochiamate, il Galaxy S25 FE includerà una fotocamera frontale con autofocus da 12 MP.

Con l’arrivo del Fan Edition, Samsung si prepara a competere in un periodo cruciale, caratterizzato da importanti fiere tecnologiche e promozioni natalizie.