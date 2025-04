Samsung Galaxy S24: Smartphone AI con Caricatore, Display FHD+ 6.2” Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, 8GB RAM, 256GB, Batteria 4.000 mAh, Giallo Amber [Versione Italiana]

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

699,00€ - 599,00€

(as of Apr 18, 2025 04:10:47 UTC – Details )

Prezzo:





Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 14,7 x 7,06 x 0,76 cm; 167 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 17 gennaio 2024

Produttore ‏ : ‎ SAMSUNG

ASIN ‏ : ‎ B0CNVV5QMD

Numero modello articolo ‏ : ‎ SM-S921BZYGEUE

Paese di origine ‏ : ‎ Vietnam

La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W, per ricaricare il tuo Galaxy S24 (codice prodotto EP-T2510NBEGEU)

Fai tutto dal tuo smartphone grazie all’AI: modifica facilmente e da professionista le tue foto con Edit Suggestion¹, ricevi una traduzione in tempo reale durante le chiamate con Traduzione Live², converti le note vocali in testo e riassumile grazie a Assistente Trascrizione³

Cosa amare di Galaxy S24: il suo nuovo e più ampio schermo FHD+ che garantisce un’esperienza di visione totalmente immersiva⁴, il nuovo Armor Aluminum migliorato che lo protegge dai danni⁵ e il grado di protezione IP68 contro acqua e polvere⁶

Un autentico concentrato di potenza in pixel: scopri la straordinaria fotocamera da 50MP, ingrandisci con zoom 2x o 3x e scatta foto ottimizzate con dettagli vividi grazie all’AI che mantiene alta qualità delle immagini⁷ ⁸

Batteria intelligente, autonomia elevata: la batteria da 4.000 mAh⁹ di Galaxy S24 ti permette di giocare, guardare video e dedicarti a tutto ciò che vuoi senza preoccupazioni¹⁰ ¹¹

Il nostro display mobile adattivo più luminoso di sempre: schermo più grande e cornici ultra sottili¹², display FHD+ da 6,2″¹³ per un’esperienza di visione totalmente immersiva⁴, oltre a colori e contrasto ottimali grazie a Vision Booster