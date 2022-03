La linea Galaxy S22 di Samsung è stata lanciata con un sistema per migliorare consumi e prestazioni durante l’utilizzo dei videogiochi, ma tale Game Optimization Service è stato aspramente criticato perché, limitando prestazioni di CPU e GPU per non surriscaldare il telefono, finisce anche per abbassare la qualità dei giochi. Dopo aver lanciato un aggiornamento del software di sistema per risolvere il problema in Sud Corea, Samsung ha fatto altrettanto anche da noi con un update per S22, S22+ e S22 Ultra. La build S90xxXXu1AVC6 limita il downgrade usando il GOS e soprattutto introduce la funzione Game Booster come opzione all’interno della sezione Labs nelle impostazioni di sistema. Game Booster migliora ulteriormente le prestazioni dei videogiochi sull’intera linea S22. L’aggiornamento è in roll out in tutta Europa e dovrebbe arrivare entro le prossime ore a tutti gli utenti via OTA.