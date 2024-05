Samsung Galaxy S22 5G, Cellulare Smartphone Android senza SIM 128GB Display 6.1’’¹ Dynamic AMOLED 2X, 4 Fotocamere Posteriori, Phantom Black 2022 [Versione Italiana]

419,99€ - 419,99 €

Descrizione Prodotto

Rendi straordinario ogni tuo giorno

Ti presentiamo il nuovo cellulare Galaxy S22+ con fotocamera perfetta per scatti notturni, tanto spazio per le tue riprese al buio e una batteria ancora più potente!

Fotografia notturna senza limiti di orario

Il più grande progresso della nostra tecnologia video, Auto Framerate, imposta la velocità f/s in funzione dell’ambiente circostante mentre la tecnologia Super Night Solution elimina il rumore in ogni fotogramma conferendo filmati vividi e di alta qualità, sia al sole che sotto le stelle.

Dimenticati i riflessi

I favolosi display Infinity-O a 120Hz sono infatti dotati di tecnologia Dynamic AMOLED 2X con Vision Booster che offre un’elevata visibilità all’aperto, assicurando una vista chiara sia in pieno giorno, sia di notte.

Il chip più veloce di sempre in un Galaxy Smartphone

La straordinaria potenza del chip da 4 nm si riflette in ogni aspetto del tuo smartphone 5G, regalandoti favolosi scatti notturni, foto incredibilmente nitide di giorno e di notte e un’esperienza di gioco ottimizzata.

Usalo per più di un giorno intero senza necessità di ricaricare

Ricarica Super-Rapida per una batteria che ti accompagna tutta la giornata. La batteria intelligente da 3.700 mAh⁴ si adatta all’uso del tuo smartphone e ottimiza i consumi, per garantirti più tempo di utilizzo per il tuo telefono.⁵

Difficile fare di meglio

Il tuo cellulare è al sicuro grazie al vetro Gorilla Glass Victus+ presente sul display e sui pannelli posteriori e al rivestitimento del telaio lucido in Armor Aluminium. Inoltre, Galaxy S22 e Galaxy S22+ possiedono l’impermeabilità IP68.⁶

Link to Windows

Oltrepassa i confini tra telefono e PC

Il telefono usa app recenti per visualizzare le ultime 3 app usate per l’accesso rapido sul tuo pc.⁷

Smart Switch

Il trasferimento intelligente

Con Smart Switch trasferisci i tuoi dati tra cellulari, anche con sistemi operativi diversi.⁸

One UI 4.1

Il tuo Galaxy. A modo tuo.

Libera il pieno potenziale dell’esperienza Galaxy e sfrutta l’interazione tra i vari dispositivi.

Galaxy Ecosystem

Ottieni il meglio dal tuo smartphone Galaxy S22 e Galaxy S22+ con Galaxy Watch4, Galaxy Buds2 e gli accessori Samsung.⁹ Vivi un’esperienza interattiva a 360° e aumenta la tua produttività.

Galaxy Tab S8 Series

Scopri la vera rivoluzione del display sAMOLED da 14,6” di Galaxy Tab S8 Ultra e cambia le regole di produttività e divertimento con i nuovi Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8.

Galaxy Buds2

Perditi in ciò che ami. Le cuffie wireless Galaxy Buds2 aprono un nuovo mondo di esperienza audio con un suono ben bilanciato, un’ergonomia ineguagliabile, ANC e una connettività fluida.

Galaxy Watch4

La maggior parte di noi vuole conoscersi fino in fondo per potersi esprimere al meglio. Ecco perché abbiamo progettato un Galaxy Watch4 nuovo di zecca.

¹ Misurato diagonalmente, la dimensione schermo di Galaxy S22 è di 6.1” considerando l’intero rettangolo e di 5.9” esclusi gli angoli stondati; l’area visualizzabile effettiva è inferiore per la presenza degli angoli stondati e del foro della fotocamera.

² Rispetto alla precedente serie Galaxy S21.

³ La parte anteriore della fotocamera posteriore è realizzata in vetro con un nanorivestimento a bassa riflessione.

⁴ Valore tipico testato secondo condizioni di laboratori esterni. Il valore tipico è il valore medio stimato tenendo in considerazione la deviazione nella capacità della batteria tra i campioni di batterie testati ai sensi della norma iEC 61960. La capacità nominale (minima) è 3,590 mAh per Galaxy S22. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dell’ambiente di rete, delle modalità d’uso e di altri fattori.

⁵ Stima effettuata in base al profilo d’uso di un utente medio. Valutazione indipendente eseguita da Strategy Analytics tra il 2021.12.08-12.20 negli Stati Uniti e nel Regno Unito sulle versioni pre-lancio di SM-5901, SM-S906, SM-5908 con impostazioni di default utilizzando reti 5G Sub6 (NON testato con rete 5G mmWave). La durata effettiva della batteria varia a seconda dell’ambiente di rete, delle funzioni e delle app utilizzate, frequenza di chiamate e messaggi, dei numeri di ricariche effettuate e di molti altri fattori.

⁶ Basato su test di immersione fino a 1,5 metri in acqua dolce per massimo 30 minuti. Non si consiglia l’uso in spiaggia o in piscina.

⁷ La cronologia delle autorizzazioni è supportata da One UI 4.0 e successivi.

⁸ I trasferimenti cablati richiedono almeno Android 4.3, iOS 5 o Windows Mobile versione 8.1 o 10 sul vecchio dispositivo. I dispositivi con sistema operativo precedente devono utilizzare il trasferimento wireless. Se non si dispone del cavo o del connettore USB necessario per il trasferimento cablato a Galaxy, è possibile utilizzare il trasferimento wireless. Apri Smart Switch per dispositivi mobili da “Impostazioni” sul tuo nuovo smartphone Galaxy o scarica Smart Switch per PC/Mac. I dati e i contenuti disponibili per il trasferimento possono variare in base al sistema operativo. Per ulteriori informazioni, contattare il supporto Samsung. Per trasferire i dati da iCloud o altri servizi di archiviazione cloud, è necessaria una connessione dati. Per evitare interruzioni nei messaggi di testo durante il trasferimento da iOS, modifica le impostazioni di iMessage in modo appropriato.

⁹ Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Buds Pro e Galaxy Watch4 sono venduti separatamente.

Fotocamera

Display_OLED