Samsung Galaxy Ring in Italia: data di lancio svelata

L’attesa è finalmente terminata: Samsung ha ufficialmente annunciato l’arrivo del suo Galaxy Ring anche in Italia. Questo innovativo anello, progettato per il monitoraggio della salute, è realizzato in titanio di grado 5 e offre un’eccellente resistenza all’acqua, fino a 10 ATM. Con un design leggero che pesa tra i 2,3 e i 3,2 grammi, il Galaxy Ring è progettato per essere comodo da indossare quotidianamente.

Tra le principali caratteristiche tecniche, l’anello è dotato di tre sensori fondamentali: un sensore per la frequenza cardiaca, un sensore di temperatura cutanea e un accelerometro, utili per tracciare i movimenti. Un’altra funzionalità interessante è il monitoraggio del ciclo femminile, che si basa sulla temperatura cutanea per seguire i periodi di fertilità. La batteria del Galaxy Ring offre un’autonomia di sette giorni con una sola carica, garantendo un utilizzo prolungato senza la necessità di frequenti ricariche.

Grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale, l’anello analizza i dati raccolti e fornisce consigli personalizzati sulla salute e sul sonno attraverso l’app Samsung Health. Inoltre, è compatibile con gli smartphone Samsung, offrendo funzionalità di controllo remoto, come quella per la fotocamera, aumentando ulteriormente la sua versatilità.

Al momento del lancio, il Galaxy Ring sarà disponibile in nove misure diverse (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13), mentre negli Stati Uniti saranno rese disponibili anche le taglie 14 e 15. Gli utenti potranno scegliere tra tre colorazioni eleganti: Titanium Black, Titanium Silver e Titanium Gold.

Il Galaxy Ring sarà in vendita a partire dal 25 settembre presso il Samsung Shop Online e l’app Samsung Shop, dando così a tutti la possibilità di provare questa nuova esperienza di monitoraggio della salute in un formato innovativo e attraente. Questo anello tecnologico rappresenta un passo significativo nel campo dei dispositivi indossabili, combinando eleganza e funzionalità in un unico accessorio.