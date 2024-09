Samsung Galaxy Ring: Due Nuove Misure Introdotte

Il Samsung Galaxy Ring, presentato a febbraio, sta per diventare disponibile in due nuove misure, 14 e 15, ampliando così le opzioni per gli utenti. Attualmente, negli Stati Uniti, è disponibile in nove misure, che vanno dalla 5 alla 13, e in tre varianti di colore: Titanium Black, Titanium Gold e Titanium Silver. Indipendentemente dalla misura o dal colore scelto, il prezzo rimane fissato a 400 dollari.

Questo dispositivo indossabile rappresenta un’evoluzione nel campo del monitoraggio della salute. Pur non essendo ancora disponibile in Italia, il Galaxy Ring è progettato con un focus particolare sul benessere dell’utente. Realizzato in titanio di grado 5, il ring è estremamente leggero, con un peso che varia tra i 2,3 e i 3 grammi. È anche resistente all’acqua, con una classificazione di 10ATM e IP68, il che lo rende adatto a diverse attività senza rischio di danneggiamento.

Il design del Samsung Galaxy Ring è sottile e concavo, misurando 7 mm di larghezza e 2,6 mm di spessore, il che lo rende facile e comodo da indossare per lungo tempo. Questo dispositivo integra tre sensori principali: uno per il monitoraggio della frequenza cardiaca, uno per l’attività fisica e uno per la temperatura cutanea. Questi sensori consentono di raccogliere dati vitali per la salute dell’utente.

Un’altra caratteristica interessante è l’autonomia della batteria, che può durare fino a 7 giorni, permettendo agli utenti di indossarlo senza doversi preoccupare di ricaricarlo frequentemente. Il Galaxy Ring utilizza anche l’intelligenza artificiale per offrire consigli personalizzati sulla salute e sul sonno, che sono accessibili tramite l’app Samsung Health. Questo aspetto fa del dispositivo un alleato prezioso per chi desidera monitorare e migliorare il proprio benessere.

In sintesi, il Samsung Galaxy Ring si presenta come un moderno dispositivo indossabile con funzionalità avanzate e un design elegante, rendendolo un’opzione interessante per coloro che cercano di migliorare la loro salute quotidiana, nonostante la sua attuale indisponibilità sul mercato italiano.