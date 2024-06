Samsung Galaxy M34 5G (Waterfall Blue, 6 GB, 128 GB), display sAMOLED da 120 Hz, tripla fotocamera senza vibrazioni da 50 MP, batteria da 6000 mAh, aggiornamento del sistema operativo 4 Gen e

235,00€

Galaxy M34 5G is the new monster in town with a powerful Exynos 1280 5nm processor and 12 5G band support to make sure you have a future ready 5G experience. M34 5G comes with elevated multitasking abilities. Its FHD+ 120Hz Display allows for an incredibly smooth viewing experience. It also sports a versatile 50MP Triple camera and a massive 6000 mAh battery that’s got you covered whether you are instagram-ing or gaming. Your data is safe and secure with Knox, Samsung’s defence grade security platform, M34 5G also comes with the latest OneUI 5.1 powered by Android 13 OS, right out of the box.

Display Super AMOLED da 16,42 cm (6,5 pollici), risoluzione FHD+, 1080 x 2340 pixel protetti da Corning Gorilla Glass 5

Tripla fotocamera da 50 MP + 8 MP + 2 MP – True 50 MP No Shake Cam (F1.8) fotocamera principale + 8 MP (F2.2) + 2 MP (F2.4) | Fotocamera frontale da 13 MP (F2.0)

Batteria agli ioni di litio da 6000 mAh, 1 anno di garanzia del produttore per il dispositivo e 6 mesi di garanzia del produttore per gli accessori della posta in arrivo comprese le batterie dalla data di acquisto

4 Generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza

Exynos 1280 Octa Core 2,4 GHz con supporto a 12 bande per una vera esperienza 5G