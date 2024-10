Samsung Galaxy Chromebook Go – Laptop XE340XDA-KA1IT con Chrome OS, Intel Celeron, Display 14” Full HD, 4GB RAM, 64GB eMMC, USB-C, Argento (Versione Italiana)

Price: 399,00€ - 199,00€

Descrizione Prodotto

Galaxy Chromebook Go

Portalo sempre con te per imparare

Caratterizzato dal design ultrasottile, Galaxy Chromebook Go è perfetto per gli studenti in movimento. Realizzato per garantire mobilità, questo computer portatile nell’intramontabile tonalità argento è perfetto per un’esperienza di apprendimento dinamica.

Resiste a urti, cadute e schizzi¹ ² ³

Avendo superato diversi test MIL-STD-810G, Galaxy ChromebookGo dà una marcia in più all’apprendimento anche nei contesti più difficili. Robusto e resistente agli urti, con caratteristiche affidabili come la tastiera resistente agli schizzi, è realizzato per durare dentro e fuori l’aula.

Cerniera a 180° per un’interazione a 360° ⁴

La condivisione di e-book, dispense digitali e app di apprendimento creativo è semplificata grazie alla cerniera a 180 gradi di Galaxy Chromebook Go, che consente la visualizzazione dello schermo da qualsiasi angolazione.

Visualizza, connettiti e impara ovunque ti trovi⁵

Con Galaxy Chromebook Go, il download, i video streaming, il controllo della posta elettronica e le lezioni online sono possibili anche quando sei in movimento. Studia e gioca ovunque ti porti la tua giornata, grazie alla connettività Wi-Fi CERTIFIED 6⁵ di questo chromebook 14 pollici. Preparati a imparare sempre e dovunque.

Una carica che resiste a studio, gioco e altro ancora⁶ ⁷

Anche un’intera giornata di lezione non è un problema con la durata della batteria del Galaxy Chromebook Go, che resiste fino a 12 ore con una singola carica. Con il caricabatterie universale USB-C fornito puoi caricare anche altri dispositivi Galaxy, come il telefono cellulare e il tablet.

Più porte, maggiori possibilità

Le porte versatili del pc portatile Galaxy Chromebook Go, tra cui l’USB Tipo-C, l’USB 3.2, la scheda SIM, il jack per cuffie e la slot per schede di memoria, sono impostate per collegare l’apprendimento e la tecnologia in un mondo in continua evoluzione, supportando diversi usi multimediali, estendendo e aggiungendo schermi, archiviando dati aggiuntivi e molto altro ancora.

Hub per cellulare⁸ ⁹ ¹⁰

Con questo computer portatilepuoi controllare direttamente il tuo telefono Android.

Sincronizzazione Wi-Fi⁸ ⁹ ¹⁰

Rete Wi-Fi sincronizzata con il tuo telefono Android.

¹ Risultati basati su test interni Samsung. Non si applicano ulteriori garanzie.

² I fattori testati dalle prove Mil-STD-810G sono: caduta libera, vibrazioni, bassa pressione, temperature estreme, choc termici, e umidità.

³ Risultati della prova di caduta libera basati sullo standard Mil-STD-810G, con la confezione originale del prodotto.

⁴ Immagine simulata a scopo illustrativo. L’interfaccia utente potrebbe subire delle variazioni.

⁵ È richiesto un router compatibile con il Wi-Fi 6, venduto separatamente.

⁶ Durata della batteria calcolata con il Power Load Test di Google Chrome.

⁷ La durata effettiva della batteria varia a seconda dell’ambiente di rete, delle funzioni e delle app utilizzate, del numero di ricariche effettuate e di molti altri fattori.

⁸ Per usufruire delle funzioni sopraindicate, è necessario aggiornare il sistema operativo Chrome all’ultima versione.

⁹ Google, Android, Google Play, YouTube e altri marchi sono marchi commerciali di Google.

¹⁰ Immagine simulata a scopo illustrativo. L’interfaccia utente potrebbe subire variazioni.

Laptop sottile e leggero: Galaxy Chromebook Go è ottimo per gli studenti in movimento; creato per garantire ottima mobilità, questo pc portatile nell’intramontabile tonalità argentata è ottimo per un’esperienza di apprendimento dinamica

Ottimo per l’apprendimento: con una cerniera che ruota fino a 180°, questo è il chromebook ottimo per l’apprendimento creativo; la struttura robusta e resistente agli urti è costruita per durare e rimanere protetta sia dentro che fuori l’aula

Collegamenti immediati: download, video in streaming, controllo della posta elettronica e lezioni online possono essere eseguiti mentre sei in movimento; studia e gioca ovunque ti porti la tua giornata, con la sua connettività Wi-Fi Certified 6

Carica per tutto il giorno: affrontare un’intera giornata di lezioni non è un problema, con la durata della batteria di Galaxy Chromebook Go che resiste fino a 12 ore con una singola carica

Più porte, maggiori possibilità di utilizzo: le porte versatili del pc portatile, tra cui USB Tipo-C, USB 3.2, earjack e slot per schede di memoria, sono impostate per collegare apprendimento e tecnologia in un mondo in continua evoluzione