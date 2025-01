Samsung Galaxy Buds FE: Cuffie True Wireless con Cancellazione Attiva del Rumore e Bassi Profondi – Graphite 2023

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Prezzo: 109,00€ - 59,90€

(as of Jan 30, 2025 16:40:38 UTC – Details)







Design ergonomico: Galaxy Buds FE presentano un design compatto ed ergonomico per donarti un maggiore comfort e una migliore vestibilità durante l’ascolto, Trova la giusta aderenza grazie ai gommini e alle alette di diverse dimensioni¹

Bassi più profondi: Goditi un suono ricco, con bassi profondi e potenti grazie al nuovo altoparlante a 1 via degli auricolari wireless Samsung, Un’esperienza di ascolto superiore a tutto tondo

Controllo del rumore: Grazie agli auricolari Bluetooth Galaxy Buds FE con cancellazione attiva del rumore ti dimentichi delle distrazioni², Ascolta la tua musica in tranquillità e immergiti nella purezza del suono

Autonomia di 30 ore: Nonostante le dimensioni compatte, con gli auricolari Samsung Galaxy Buds FE hai a disposizione fino a 30 ore di riproduzione³ ⁴ con una singola ricarica, per un intrattenimento lungo la giornata

Comandi touch intuitivi: Passa facilmente dalla musica alle chiamate grazie a un’area touch ben definita, facendo rimanere gli auricolari ben saldi all’orecchio