Samsung Galaxy Book5 Pro 360: Presentazione Ufficiale del Nuovo PC Copilot+

Tra le principali novità presentate all’IFA 2024 spiccano i nuovi CoPilot+ PC, dotati del processore Intel Core Ultra 7 256V, presentato recentemente. Uno dei prodotti di maggior rilievo è il Samsung Galaxy Book5 Pro 360, un notebook convertibile che anticipa la futura serie Galaxy Book. Questo dispositivo, caratterizzato da compattezza e potenza, si presenta come uno dei top di gamma della Samsung, pronto a essere lanciato nel mercato nelle prossime settimane, mentre in Italia sarà disponibile a partire dal 2025.

Il Galaxy Book5 Pro 360 è dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2X touch da 16 pollici, con risoluzione 2880×1800 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. La tecnologia antiriflesso e la compatibilità con la S Pen, inclusa nella confezione, aumentano le sue funzionalità. La robusta cerniera permette di ruotare lo schermo, trasformando il notebook in un tablet Windows.

Sotto il cofano, il dispositivo è alimentato dal processore Intel Core Ultra 7 256V, supportato da 16 GB di RAM e un’unità SSD disponibile nelle opzioni da 512 GB e 1 TB. L’integrazione della GPU Intel Arc 140V e di una NPU con un massimo di 47 TOP mette a disposizione diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per supportare produttività e intrattenimento.

Per quanto riguarda le connessioni, il Galaxy Book5 Pro 360 offre una porta HDMI 2.1 in grado di supportare risoluzioni fino a 8K, due porte Thunderbolt 4, una USB-A 3.2, un lettore di schede microSD e un ingresso audio da 3,5 mm. Le opzioni wireless comprendono WiFi 7 e Bluetooth 5.4. Inoltre, il notebook è equipaggiato con quattro altoparlanti certificati Dolby Atmos, un doppio microfono e webcam 1080p. La batteria da 76 Wh offre un’autonomia stimata di 25 ore di riproduzione video con ricarica rapida tramite USB-C.

Le dimensioni del Galaxy Book5 Pro 360 sono 355,4 x 252,2 x 12,8 mm, con un peso di soli 1,69 kg. Il sistema operativo è Windows 11 Home, arricchito da funzionalità AI come Circle to Search, Chat Assist e Live Translate. Per quanto riguarda i prezzi, il dispositivo sarà disponibile in Italia a gennaio 2025, con preordini già attivi nel Regno Unito a partire da 1.699 sterline (circa 2.014 euro) per la versione con SSD da 512 GB e 1.899 sterline (circa 2.251 euro) per quella da 1 TB.