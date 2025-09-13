SAMSUNG Galaxy Book4 15.6″ Full HD, Intel i5, 16GB RAM, 512GB

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
599,00€ – 569,00€
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
SAMSUNG Galaxy Book4, 3 anni di garanzia, Processore Intel Core 5, 16GB RAM, 512GB, Laptop 15.6″ LED IPS Full HD, Windows 11 Home, Gray [Versione Italiana]
Scopri il SAMSUNG Galaxy Book4: il laptop che ti accompagnerà ovunque
Presentiamo il nuovo SAMSUNG Galaxy Book4, un laptop che combina prestazioni superlative e un design elegante. Con un processore Intel Core 5 e 16 GB di RAM, è perfetto per affrontare qualsiasi sfida, dal lavoro al divertimento.
Performance e spazio
Grazie alla memoria SSD da 512 GB, potrai salvare tutti i tuoi contenuti e applicazioni senza preoccupazioni. Inoltre, la capacità di espansione fino a 2 TB ti offre ulteriore libertà di storage.
Design portatile e display eccezionale
Leggero e sottile, con un peso di poco inferiore a 1,6 kg, il Galaxy Book4 è facile da trasportare. Il suo ampio display da 15,6″ LED IPS Full HD offre immagini vivide e dettagli nitidi, rendendo ogni utilizzo un’esperienza coinvolgente.
Connettività versatile
Grazie a un’ampia gamma di porte integrate, questo laptop elimina la necessità di adattatori aggiuntivi. Puoi facilmente collegare dispositivi esterni tramite:
- HDMI v1.4
- Due porte USB-A e due USB-C
- Slot microSD e porta RJ45 per connessioni LAN ad alta velocità
Ricarica rapida e produttività in movimento
Non dovrai più preoccuparti della batteria. Il Galaxy Book4 ti offre una carica duratura, ideale per essere produttivo anche in movimento. Utilizza il caricatore leggero e portatile, compatibile con altri dispositivi Samsung Galaxy.
Fotocamera di alta qualità
Con la possibilità di utilizzare il tuo smartphone come fotocamera connessa, potrai passare facilmente dalla webcam del laptop a immagini straordinarie grazie alla fotocamera posteriore, perfetta per videochiamate e riunioni virtuali.
Non perdere l’occasione!
Con 3 anni di garanzia inclusi, il SAMSUNG Galaxy Book4 è la scelta ideale per chi cerca un laptop affidabile e performante. Fai il primo passo verso la tua nuova esperienza digitale: acquista ora!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 599,00€ - 569,00€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 SAMSUNG Galaxy Book4, 3 anni…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 89,99€ - 59,99€ ⭐ Valutazione: 5 / 5 Asciugacapelli, 160.000 Giri/min Phon Capelli…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 159,99€ - 39,99€ ⭐ Valutazione: 5 / 5 AI Cuffie Traduzione Simultanea,Traduttore Istantaneo…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 129,99€ - 26,99€ ⭐ Valutazione: 5 / 5 Cuffie Bluetooth 5.4 Sport, Auricolari…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 32,70€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 ZzzQuil Natura Melatonina Integratore per Dormire, Gusto…