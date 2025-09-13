25.2 C
Roma
sabato – 13 Settembre 2025
Offerte

SAMSUNG Galaxy Book4 15.6″ Full HD, Intel i5, 16GB RAM, 512GB

Da StraNotizie
SAMSUNG Galaxy Book4 15.6″ Full HD, Intel i5, 16GB RAM, 512GB

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 599,00€ – 569,00€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

SAMSUNG Galaxy Book4, 3 anni di garanzia, Processore Intel Core 5, 16GB RAM, 512GB, Laptop 15.6″ LED IPS Full HD, Windows 11 Home, Gray [Versione Italiana]

Scopri il SAMSUNG Galaxy Book4: il laptop che ti accompagnerà ovunque

Presentiamo il nuovo SAMSUNG Galaxy Book4, un laptop che combina prestazioni superlative e un design elegante. Con un processore Intel Core 5 e 16 GB di RAM, è perfetto per affrontare qualsiasi sfida, dal lavoro al divertimento.

Performance e spazio

Grazie alla memoria SSD da 512 GB, potrai salvare tutti i tuoi contenuti e applicazioni senza preoccupazioni. Inoltre, la capacità di espansione fino a 2 TB ti offre ulteriore libertà di storage.

Design portatile e display eccezionale

Leggero e sottile, con un peso di poco inferiore a 1,6 kg, il Galaxy Book4 è facile da trasportare. Il suo ampio display da 15,6″ LED IPS Full HD offre immagini vivide e dettagli nitidi, rendendo ogni utilizzo un’esperienza coinvolgente.

Connettività versatile

Grazie a un’ampia gamma di porte integrate, questo laptop elimina la necessità di adattatori aggiuntivi. Puoi facilmente collegare dispositivi esterni tramite:

  • HDMI v1.4
  • Due porte USB-A e due USB-C
  • Slot microSD e porta RJ45 per connessioni LAN ad alta velocità

Ricarica rapida e produttività in movimento

Non dovrai più preoccuparti della batteria. Il Galaxy Book4 ti offre una carica duratura, ideale per essere produttivo anche in movimento. Utilizza il caricatore leggero e portatile, compatibile con altri dispositivi Samsung Galaxy.

Fotocamera di alta qualità

Con la possibilità di utilizzare il tuo smartphone come fotocamera connessa, potrai passare facilmente dalla webcam del laptop a immagini straordinarie grazie alla fotocamera posteriore, perfetta per videochiamate e riunioni virtuali.

Non perdere l’occasione!

Con 3 anni di garanzia inclusi, il SAMSUNG Galaxy Book4 è la scelta ideale per chi cerca un laptop affidabile e performante. Fai il primo passo verso la tua nuova esperienza digitale: acquista ora!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

SAMSUNG Galaxy Book4 15.6″ Full HD, Intel i5, 16GB RAM, 512GB

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 599,00€ - 569,00€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 SAMSUNG Galaxy Book4, 3 anni…

Asciugacapelli Professionale 160.000 Giri/min, Basso Rumore

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 89,99€ - 59,99€ ⭐ Valutazione: 5 / 5 Asciugacapelli, 160.000 Giri/min Phon Capelli…

Cuffie Traduzione Istantanea 163 Lingue – Bluetooth 5.4 IPX7

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 159,99€ - 39,99€ ⭐ Valutazione: 5 / 5 AI Cuffie Traduzione Simultanea,Traduttore Istantaneo…

Cuffie Bluetooth 5.4 Sport – 50 Ore, Cancellazione Rumore IP7

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 129,99€ - 26,99€ ⭐ Valutazione: 5 / 5 Cuffie Bluetooth 5.4 Sport, Auricolari…

ZzzQuil Natura Melatonina Gommose Mango e Banana – Dormi Bene!

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 32,70€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 ZzzQuil Natura Melatonina Integratore per Dormire, Gusto…

Articolo precedente
Le Notizie di Oggi: 13 Settembre 2025 – Aggiornamenti Serali
Articolo successivo
Addetto alle vendite part – time, UGG
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.