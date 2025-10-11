Samsung Galaxy A36 5G – 6.7″ AMOLED, 128GB, 6GB RAM, IP67

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€399.90 – €249.00
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Samsung Galaxy A36 5G, Smartphone with Smart Functions, 3 Years Manufacturer’s Warranty, 6.7 Inch Super AMOLED Display, 6 GB RAM, 128 GB, 5,000 mAh, IP67, Awesome Black
Scopri il Samsung Galaxy A36 5G
Immergiti in un’esperienza unica con il Samsung Galaxy A36 5G. Questo smartphone combina funzionalità intelligenti e un design elegante, offrendo prestazioni elevate con una durabilità eccezionale. Con una garanzia di 3 anni, la tua tranquillità è assicurata.
Display Super AMOLED da 6.7″
Goditi i tuoi contenuti preferiti su un ampio schermo FHD+ Super AMOLED da 6.7 pollici. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz e la luminosità massima di 1.200 nits garantiscono immagini nitide e scorrimenti fluidi, anche in pieno sole.
Batteria Potente e Ricarica Veloce
Con una batteria da 5.000 mAh, il Galaxy A36 5G ti permette fino a 29 ore di riproduzione video. E quando serve una ricarica, la tecnologia di ricarica ultra rapida a 45W ti consente di tornare operativo in un batter d’occhio.
Sicurezza e Aggiornamenti
Rimani sempre aggiornato e protetto: il tuo smartphone riceverà 6 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e 6 anni di aggiornamenti di sicurezza. Inoltre, il sistema di sicurezza Knox Vault protegge le tue informazioni personali con un livello avanzato di protezione.
Vantaggi Pratici
- **Personalizza le tue foto**: Grazie ai filtri unici e alla funzione “Gomma Oggetto”, puoi creare immagini straordinarie e rimuovere elementi indesiderati facilmente.
- **Design Resistente**: Realizzato con vetro Corning Gorilla Glass e con certificazione IP67, è resistente a polvere e schizzi, perfetto per ogni avventura.
Non perdere l’opportunità di possedere un dispositivo all’avanguardia. Acquista il tuo Samsung Galaxy A36 5G oggi stesso e inizia a vivere la tecnologia come mai prima d’ora!
