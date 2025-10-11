17.6 C
Roma
sabato – 11 Ottobre 2025
Offerte

Samsung Galaxy A36 5G – 6.7″ AMOLED, 128GB, 6GB RAM, IP67

Da StraNotizie
Samsung Galaxy A36 5G – 6.7″ AMOLED, 128GB, 6GB RAM, IP67

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €399.90 – €249.00

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Samsung Galaxy A36 5G, Smartphone with Smart Functions, 3 Years Manufacturer’s Warranty, 6.7 Inch Super AMOLED Display, 6 GB RAM, 128 GB, 5,000 mAh, IP67, Awesome Black

Scopri il Samsung Galaxy A36 5G

Immergiti in un’esperienza unica con il Samsung Galaxy A36 5G. Questo smartphone combina funzionalità intelligenti e un design elegante, offrendo prestazioni elevate con una durabilità eccezionale. Con una garanzia di 3 anni, la tua tranquillità è assicurata.

Display Super AMOLED da 6.7″

Goditi i tuoi contenuti preferiti su un ampio schermo FHD+ Super AMOLED da 6.7 pollici. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz e la luminosità massima di 1.200 nits garantiscono immagini nitide e scorrimenti fluidi, anche in pieno sole.

Batteria Potente e Ricarica Veloce

Con una batteria da 5.000 mAh, il Galaxy A36 5G ti permette fino a 29 ore di riproduzione video. E quando serve una ricarica, la tecnologia di ricarica ultra rapida a 45W ti consente di tornare operativo in un batter d’occhio.

Sicurezza e Aggiornamenti

Rimani sempre aggiornato e protetto: il tuo smartphone riceverà 6 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e 6 anni di aggiornamenti di sicurezza. Inoltre, il sistema di sicurezza Knox Vault protegge le tue informazioni personali con un livello avanzato di protezione.

Vantaggi Pratici

  • **Personalizza le tue foto**: Grazie ai filtri unici e alla funzione “Gomma Oggetto”, puoi creare immagini straordinarie e rimuovere elementi indesiderati facilmente.
  • **Design Resistente**: Realizzato con vetro Corning Gorilla Glass e con certificazione IP67, è resistente a polvere e schizzi, perfetto per ogni avventura.

Non perdere l’opportunità di possedere un dispositivo all’avanguardia. Acquista il tuo Samsung Galaxy A36 5G oggi stesso e inizia a vivere la tecnologia come mai prima d’ora!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Samsung Galaxy A36 5G – 6.7″ AMOLED, 128GB, 6GB RAM, IP67

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €399.90 - €249.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Samsung Galaxy A36 5G, Smartphone…

Xiaomi 15T Smartphone 12+512GB, 50MP Leica, 120Hz + Printer

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €829.89 - €699.90 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Xiaomi 15T, Smartphone 12+512GB, Display…

INIU 45W Power Bank 20000mAh – Quick Charge USB C Portatile

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €36.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 INIU 45W Power Bank, 20000mAh Quick Charge…

Swiffer Microfiber Panni 216pz – Cattura Polvere e Pelo!

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €54.00 ⭐ Valutazione: 5 / 5 Swiffer Dust Catch Cloths, 216 Dry Microfibre…

KLOSTAIN Zaino da Viaggio Cabin Bag Ryanair Easyjet Rosso

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €46.99 - €33.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 KLOSTAIN Ryanair Easyjet Travel Backpack…

Articolo precedente
Makeup Artist a Milano: Esprimi la tua creatività in un ambiente dinamico!
Articolo successivo
Milano in piazza: La voce della pace per Gaza e Palestina
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.