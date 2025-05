Samsung Galaxy A34 5G: Potenza e Stile in FHD+ AMOLED

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

399,90€ - 193,97€

(as of May 12, 2025 03:40:32 UTC – Details )

Prezzo:





Galaxy A34 5G Black

Pile ‏ : ‎ 1 C (Tipo di pila necessaria)

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Lingua ‏ : ‎ Olandese

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 16,1 x 7,8 x 0,82 cm; 199 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 15 marzo 2023

Produttore ‏ : ‎ Samsung

ASIN ‏ : ‎ B0BWS9WQDY

Numero modello articolo ‏ : ‎ SM-A346BZKAEUB

Il display Super AMOLED FHD+ 6.6’’1 di Galaxy A34 5G ti offre un’esperienza visiva di impareggiabile fluidità con schermate che scorrono a meraviglia e un Refresh rate di 120Hz.

Design elegante e lineare: caratterizzato da linee semplici, colori versatili e una fotocamera perfettamente incorporata nel corpo del device.

Sistema multicamera per catturare i tuoi momenti più importanti grazie alla fotocamera principale da 48 MP.

Batteria da 5.000 mAh (tipico)² per avere più tempo da dedicare a streaming, gaming e molto altro ancora.

Con tutta la potenza del 5G3, il tuo modo di fruire e condividere contenuti cambia. Metti alla prova Galaxy A34 5G in sessioni di gioco super-fluide e condivisioni e download ultra-rapidi.