Samsung Galaxy A33 5G SM-A336B 16.3 cm (6.4 ) Hybrid Dual SIM Android 12 USB Type-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Black

Descrizione Prodotto

Ancora più veloce con il 5G

La velocità del tuo smartphone 5G cambia il modo in cui condividi e fruisci dei contenuti: da un’esperienza di gioco e streaming super fluidi a condivisioni e download ultra rapidi.⁶

Processore potente

5nm Octa-core, il tuo smartphone Galaxy ha tutta la potenza di cui hai bisogno. RAM Plus rileva in modo intelligente l’utilizzo del tuo dispositivo fornendoti RAM virtuale aggiuntiva, per consentirti di eseguire app in maniera fluida e divertirti con più attività contemporaneamente.³ ⁴

Tanta memoria e spazio per i tuoi contenuti

Con 128 GB di memoria interna per foto e video, espandibile con microSD fino a 1TB², hai tutto lo spazio che desideri per conservare sempre con te i tuoi momenti indimenticabili.

Semplicemente iconico

Ottieni di più in meno spazio. Lo smartphone 5G Galaxy A33 è ora più sottile e sofisticato grazie alla finitura opaca, alle cornici di qualità e ad Ambient Edge che integra perfettamente la fotocamera nel design del tuo dispositivo.

Al sicuro da acqua e polvere

Non basterà certo qualche goccia a fermare la tua voglia di giocare, scattare e riprendere. IP67 per resistenza all’acqua e alla polvere, Galaxy A33 5G può resistere in acqua fino a 1m di profondità e fino a 30 minuti.⁵

Una vista eccezionale

Espandi la tua visione con il Display Infinity-U da 6.4″¹ di Galaxy A33 5G e scopri cosa ti sei perso. Vivi l’esperienza dell’alta definizione anche in pieno giorno: la tecnologia FHD+ del Display Super AMOLED rende ogni tuo contenuto realistico e dai colori vividi, proprio come appare ai tuoi occhi.

Massima scorrevolezza per i tuoi contenuti

Goditi la visione a pieno schermo con il display da 90Hz di Galaxy A33 5G. Scatta foto e registra i tuoi video con dettagli super nitidi senza sfocature e colori vividi, per una nuova esperienza di scorrevolezza.

Fotocamera starordinaria

Eleva ogni tuo scatto grazie alla quadrupla fotocamera di Galaxy A33 5G. Immortala ogni tuo momento con la fotocamera principale OIS da 40 MP, espandi il tuo angolo di visione con la fotocamera Ultra-grandangolare⁷ e cattura ogni dettaglio con la Macro Camera⁸ e la fotocamera di profondità.

OIS

Cattura il tuo mondo in movimento. Con OIS, il tuo smartphone Android Galaxy A33 5G registra i tuoi video in modo più fluido e cattura i dettagli più fini anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Scatti migliori con AI Image Enhancer

Grazie all’intelligenza artificiale Photo Remaster, con Galaxy A33 5G pui portare i tuoi scatti a un altro livello e ottenere foto eccezionali ricche di dettagli.

Suono coinvolgente nel palmo della tua mano

L’esperienza di un sound spaziale non richiede più uno studio di registrazione. Immergiti nei tuoi film, brani e video preferiti con il Dolby Atmos di questi telefoni, che arricchisce ogni nota con dei dettagli e una nitidezza incredibili.⁹ ¹⁰

Batteria fantastica che ti accompagna oltre la giornata¹¹

La batteria da 5.000 (tipica)¹² di ti dà ancora più tempo per fare quello che ami: streaming, condivisione, giochi e molto altro. Galaxy A33 5G rileva le tue abitudini e si adatta al tuo utilizzo per ottimizzare la carica e durare ancora di più. E con la Ricarica Ultra-rapida da 25W¹³, torni carico in un attimo.

Proteggi quello che conta

Integrato nell’hardware e nel software del telefono, Samsung Knox protegge il tuo smartphone Androiddal momento dell’accensione. Offrendo una sicurezza a più livelli, difende le tue informazioni più sensibili.

Accedi al tuo smartphone con un semplice tocco

Grazie al sensore di impronte digitali integrato sullo schermo del tuo Galaxy A33 5G, puoi accedere istantaneamente alle tue app e ai tuoi siti senza compromettere la sicurezza del tuo smartphone.

Il tuo Galaxy. Il tuo mondo.

Personalizza il tuo smartphone Galaxy con One UI 4 e dai al tuo telefono un aspetto originale. Crea uno strumento su misura che assista le tue attività senza problemi e renda subito accessibili le tue funzioni preferite.¹⁴

1_ Misurato diagonalmente, la dimensione schermo di Galaxy A33 5G è di 6.4" considerando l'intero rettangolo è di 6.2" esclusi gli angoli stondati; l'area visualizzabile effettiva è inferiore per la presenza degli angoli stondati e del foro della fotocamera. 2_ Scheda MicroSD venduta separatamente. 3_ La capacità della RAM e della memoria interna può variare in base al Paese. Lo spazio di archiviazione effettivo disponibile può variare a seconda del software preinstallato. 4_ Il modello da 6GB di RAM supporterà fino a 6GB di memoria interna che può essere utilizzata come memoria virtuale per migliorare le prestazioni dell'app. 5_ Galaxy A33 5G è IP67. Basato su condizioni di test di immersione fino a 1 metro in acqua dolce e fino a 30 minuti. Non adatto all'utilizzo in spiaggia o in piscina. Non lavare con acqua e sapone. Se lo smartphone entra in contatto con liquidi contenenti zucchero risciacquare con acqua pulita e ferma, premendo i pulsanti. Lo smartphone resiste solo a pressioni idriche limitate. Acqua ad alta pressione come il flusso di un rubinetto o della doccia possono danneggiare il dispositivo. 6_ La disponibilità della rete 5G e la velocità effettiva possono variare in base al paese, al fornitore di rete e all'ambiente di utilizzo. 7_ L'esperienza Ultra-grandangolare (foto/video) è supportata solo dalla fotocamera posteriore. 8_ Funzionalità Macro Camera supportata solo dalla fotocamera posteriore. 9_ Dolby Atmos supporta solo cuffie stereo e altoparlanti Bluetooth. 10_ Dolby Atmos è disponibile solo quando la modalità Dolby Atmos è attivata in Impostazioni. 11_ Stima effettuata in base al profilo d'uso di un utente medio. Valutazione indipendentemente eseguita da Strategy Analytics tra il 20/01/2022 e il 30/01/2022 nel Regno Unito sulle versione pre-release SM-A336B con impostazioni di default utilizzando le reti LTE e 5G sub6 (Non con rete 5G a onde millimetriche). La durata effettiva della batteria varia a seconda dell'ambiente di rete, delle funzioni e delle app utilizzate, frequenza di chiamate e messaggi, dei numeri di ricariche effettuate e di molti altri fattori. 12_ Valore tipico testato secondo condizioni di laboratori esterni. Il valore tipico è il valore medio stimato tenendo in considerazione la deviazione nella capacità della batteria tra i campioni di batterie testati ai sensi della norma iEC 61960. La capacità nominale (minima) è di 4.860 mAh. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dell'ambiente di rete, delle modalità d'uso e di altri fattori. 13_ Caricabatterie a ricarica Ultra-rapida da 25W venduto separatamente. 14_ La disponibilità di funzioni, app e servizi di One UI può variare a seconda della versione del sistema operativo e del Paese.

