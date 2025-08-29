Samsung Galaxy A26 5G – Smartphone 6.7″, 128GB, 3 anni Garanzia

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 219,00€ – 199,00€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Samsung Galaxy A26 5G, Smartphone con Funzioni intelligenti, 3 anni di Garanzia del produttore, Display Super AMOLED 6.7”, 6GB RAM, 128GB, 5.000 mAh, memoria espandibile, White [Versione Italiana]

Samsung Galaxy A26 5G: Uno Smartphone Innovativo

Scopri il Samsung Galaxy A26 5G, il compagno perfetto per le tue avventure quotidiane. Questo smartphone combina eleganza e funzionalità, offrendoti prestazioni senza precedenti in un design sottile e sofisticato.

Display Super AMOLED da 6,7″

Immergiti in un’esperienza visiva straordinaria grazie al display Super AMOLED da 6,7″ con cornici sottilissime. I tuoi contenuti prenderanno vita con colori vibranti e dettagli nitidi, rendendo ogni video e foto ancora più memorabili.

Fotocamera Versatile

Cattura ogni istante con la fotocamera principale da 50 MP, perfetta per scatti grandangolari e prime immagini. E per i selfie? La fotocamera da 13 MP garantisce che ogni tuo momento venga condiviso con la massima chiarezza.

Batteria Potente

Non preoccuparti della ricarica! Con una batteria da 5.000 mAh, avrai fino a 17 ore di intrattenimento continuo. Che tu stia guardando film o navigando sul web, il Galaxy A26 5G è progettato per seguire il tuo ritmo.

Funzionalità Intelligenti

Sfrutta al massimo ogni funzione grazie a queste pratiche caratteristiche:

Ricerca istantanea: cerchia testo o oggetti e ottieni risultati su Google con un semplice gesto.

Editing avanzato: rimuovi facilmente elementi indesiderati dalle tue foto con la funzione Gomma oggetto.

Sicurezza e Aggiornamenti

Rimani sempre al passo con la tecnologia. Il Galaxy A26 5G offre 6 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e 6 anni di aggiornamenti di sicurezza, garantendo un dispositivo sempre sicuro e performante. Inoltre, è coperto da una garanzia del produttore di 3 anni, per una tranquillità aggiuntiva.

Non perdere questa occasione!

Scegli il Samsung Galaxy A26 5G e arricchisci la tua vita con tecnologia all’avanguardia. Aggiungilo subito al tuo carrello e inizia a vivere ogni momento al massimo!