Samsung Galaxy A26 5G: 8GB RAM, 256GB, Super AMOLED, Garanzia 3 anni

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 259,00€ – 239,00€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Samsung Galaxy A26 5G, Smartphone con Funzioni intelligenti, 3 anni di Garanzia del produttore, Display Super AMOLED 6.7”, 8GB RAM, 256GB, 5.000 mAh, memoria espandibile, Black [Versione Italiana]

Descrizione del Prodotto

Scopri il nuovo Samsung Galaxy A26 5G, il tuo smartphone all’avanguardia che unisce funzioni intelligenti a prestazioni elevate. Con una garanzia del produttore di 3 anni, non dovrai preoccuparti, ma solo goderti la tecnologia del futuro.

Display Super AMOLED

Il cuore di questo smartphone è il display Super AMOLED da 6,7” con cornici sottili. Immergiti in un’esperienza visiva senza pari, con colori vividi e dettagli nitidi. Che tu stia guardando i tuoi video preferiti o sfogliando le foto dei momenti speciali, ogni immagine si trasformerà in un’opera d’arte.

Resistenza e Design

Progettato per durare, il Galaxy A26 5G è resistente alla polvere e all’acqua con certificazione IP67. Portalo con te durante le tue avventure, anche sotto la pioggia.

Inoltre, il suo design elegante e sottile si adatta perfettamente alla mano e aggiunge un tocco di stile grazie al retro in vetro lucido.

Funzionalità Intelligenti

Rendi ogni tua interazione unica con funzionalità intelligenti:

**Cerchia e Cerca**: cerchia oggetti o testi per ottenere i risultati di ricerca in un attimo.

**Gomma Oggetto**: elimina elementi indesiderati nelle tue foto con un semplice tocco.

Fotocamera e Performance

Immagini straordinarie sono garantite dalla fotocamera principale da 50MP. Non solo potrai immortalare dettagli incredibili, ma anche scattare selfie straordinari grazie alla fotocamera frontale da 13MP. La stabilizzazione ottica (OIS) assicura scatti stabili anche in movimento.

Grazie alla potente CPU e ai 8GB di RAM, la fluidità è assicurata, sia durante lo streaming, sia nei giochi. E con una batteria da 5.000 mAh, puoi goderti fino a 17 ore di intrattenimento senza interruzioni.

Sicurezza e Aggiornamenti

Non dimentichiamo la sicurezza: il Galaxy A26 5G riceverà 6 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e 6 anni di aggiornamenti di sicurezza, rendendolo un dispositivo sempre sicuro e performante.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di possedere un dispositivo così innovativo. Fai tuo il Samsung Galaxy A26 5G e porta la tua esperienza mobile a un livello superiore!