Samsung Galaxy A16: Smartphone Android 14 con Display FHD+

Valutazione media: 4.5 / 5

Reviewer: Angela Fioretto

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Affare samsung

Review: Ottimo acquisto per chi vuole un buon telefono poco prezzo. Modello nuovo rettangolare che si regge bene in mano. Il packaging perfetto anti rottura. Peccato che oramai non vendiamo anche i caricabatteria ma diano solo il cavo usbC. C e possibilità di mettere anche una scheda sd esterna.puo ospitare una nano SIM.

Reviewer: Antonella

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Positiva

Review: L’ho acquistato per mio padre che aveva un A10 2gb e 32gbOvviamente i requisiti di questo A16 sono molto più alti quindi penso sia un ottimo cambio .È arrivato sigillato nella sua scatola originale.Unica nota all interno c’è il filo di caricamento ma non il caricabatterie .Penso sarà un ottimo articolo

Reviewer: Rolando

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title: Buon rapporto qualità prezzo

Review: Buon prodotto

Reviewer: Venticinque Francesco

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: ESPERIENZA POSITIVA CON GALAXY A16

Review: Tutto bene, velocissimi nella consegna ma devo segnalare una cosa. Accendendo il telefono e’ venuta fuori una schermata Vodafone, evidentemente faceva parte di un pacchetto ed il venditore non lo ha specificato. Non credo cambi nulla ma avrei preferito saperlo!Grazie

Reviewer: elisabetta squadrilli

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottimo

Review: Nonostante fosse un regalo ho dovuto attivarlo personalmente, pensavo che avrei avuto problemi con il trasferimento dei dati dal vecchio cellulare e invece è stato tutto più semplice di quello che pensavo

Reviewer: Agustina Rios

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottimo rapporto qualità-prezzo

Review: Ho acquistato il telefono per mio papà ed è rimasto pienamente soddisfatto.Il telefono funziona bene, è esattamente come descritto e la spedizione è stata super veloce.Assolutamente consigliato!

Reviewer: Alex

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ben sorpreso Samsung A16

Review: Nonostante sia considerato tra le ultime posizioni “della serie B” davvero ottimo smartphone!!

Reviewer: Milena

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title: Samsung di buona qualità

Review: Arrivato ancora prima del previsto, imballato perfettamente. Confezione e contenuto integri. Un buon cellulare, buonissimo prezzo, semplice ed intuitivo come la maggior parte dei samsung. Interfaccia tipica della marca, tante funzionalità di base e qualcosa in più. Buona memoria. Ho scelto il semplice colore nero, bella estetica, dimensioni giuste.Unici difetti. . Purtroppo non c’è il Jack rotondo delle cuffie, non c’è il caricatore compreso e c’è posto per due sim oppure una sim ed una micro sd.

Reviewer: Vasyl

Rating: 1,0 su 5 stelle

Title:

Review: Does not support 5G network.

Reviewer: 彭运华

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title:

Review: 很好

Reviewer: Haftom smon

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: That’s very nice phone and I will need to talk something warm it’s delivered problem here and my location finally thank you so much

Reviewer: messina joseph

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Samsung Galaxy a16 et trés bien et fonction trés bien j’en suis content mreci

Reviewer: Cristina

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: He vuelto a repetir con Xiami porque antes tenía un Redmi Note 8 y lo cierto es que ha sido un tanque. No puedo contar las veces que se me ha caído y lo que ha aguantado.La carga rápida es una virguería y para lo que uso el teléfono que es más bien tirando a básico o para el trabajo, va de lujo.