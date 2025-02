Samsung Galaxy A16 a prezzi convenienti

Esselunga propone nel suo volantino Offerta Tech di questa settimana il Samsung Galaxy A16 a un prezzo di 169 euro. Questo smartphone è pensato per chi cerca un dispositivo performante e affidabile per l’uso quotidiano. Caratterizzato da un ampio display da 6,7 pollici, offre un’esperienza visiva eccellente per video, navigazione web e giochi.

Il Galaxy A16 è alimentato da un processore Exynos 1330 a 2,1 GHz, il che garantisce prestazioni fluide anche con più applicazioni in esecuzione. La batteria da 5.000 mAh offre una buona autonomia, permettendo di utilizzarlo senza timori di scarica. La tripla fotocamera posteriore, con sensori da 50+5+2 Megapixel, consente di scattare foto di alta qualità anche in scarsa luce, mentre la fotocamera frontale è da 13 Megapixel.

Il modello in promozione è dotato di connettività 5G, 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. L’offerta è valida fino al 12 febbraio e, come sempre, è soggetta a disponibilità limitata. Prima di recarsi in negozio, è consigliato verificare l’adesione del punto vendita alla promozione e la presenza del prodotto.