Samsung Galaxy A16 5G: Smartphone Android 14 con Display Super AMOLED 6.7″, 4GB RAM, 128GB, Batteria 5.000 mAh e Resistenza IP54 – Memoria Espandibile fino a 1.5TB, Blu/Nero [Versione Italiana]

Prezzo: 239,90€ - 159,00€

(as of Jan 29, 2025 03:40:31 UTC – Details)







Colori vividi e visione immersiva: l’ampio display Super AMOLED FHD+ da 6,7 pollici¹ con cornici ridotte di Galaxy A16 5G dà vita ai contenuti con colori vibranti e immagini super nitide

Cattura ogni dettaglio: fotocamera principale 50MP per immortalare ricordi dai colori vividi, fotocamera ultra grandangolare 5MP e fotocamera macro 2MP per paesaggi e primi piani e fotocamera frontale 13MP per selfie sorprendenti

Sempre al sicuro: con Galaxy A16 5G hai disposizione 6 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e 6 anni di aggiornamenti della sicurezza;² inoltre dimenticati dei piccoli imprevisti e affronta le tue giornate con serenità grazie alla resistenza IP54 ³

Alleggerisci la tua giornata con la potenza e la velocità del 5G: sperimenta prestazioni al top con la CPU potenziata da 2,4 GHz, sconfiggi i tuoi avversari e guarda in streaming il tuo programma preferito senza perdere neanche un frame ⁴

Contenuto della confezione: 1x Smartphone Samsung Galaxy A16 5G, Cavo Dati Type C – Type C e Strumento di Espulsione SIM